NBA – 1,4 milliard de dollars de revenus sponsoring cette saison ?

Ce soir, les finales NBA 2023 débutent entre les Denver Nuggets et Miami Heat. Un duel au meilleur des 7 matchs qui vient clôturer une saison lucrative pour la ligue et ses franchises en terme de revenus sponsoring.

Selon la société spécialisée SponsorUnited, les revenus sponsoring de la NBA cette saison s’établieraient à 1,4 milliard de dollars. La ligue et ses 30 équipes auraient ainsi signé 2 430 contrats sponsoring cette saison.

Lors de ces finales NBA 2023, vous ne passerez évidemment pas à côté de Youtube TV, le « Presenting Partner » des finales depuis 2018. Nike, équipementier de la ligue, sera également bien visible sur les parquets en fournissant les maillots des joueurs. Les sponsors maillots des Nuggets et du Heat, respectivement Western Union et UKG, bénéficieront d’une forte visibilité pendant les retransmissions et au delà. Enfin, on peut mentionner Wilson, ballon officiel de la NBA ou encore Tissot, le chronométreur officiel.

We didn’t come this far just to come this far. So ready to hoop. #NBAFinals pic.twitter.com/HjTyxegj0g

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 1, 2023