NBA – La marque de chocolat « Feastables » du Youtuber « MrBeast » nouveau sponsor maillot des Charlotte Hornets

A quelques semaines du début de la saison 2023-2024 de National Basketball Association (NBA), la franchise des Charlotte Hornets a officialisé la signature d’un nouveau contrat de sponsoring avec Feastables.

Dans le cadre de cet accord, la marque de snacks sucrés (tablettes de chocolat, cookies, …) lancée par le Youtuber Jimmy « MrBeast » Donaldson devient le sponsor maillot (jersey patch) des Hornets. « Ce partenariat représente la première collaboration de ce type entre une marque dirigée par un créateur et une franchise NBA » précise l’équipe dont s’est détachée Michael Jordan qui vend la majorité de ses parts pour 3 milliards de dollars.

A date, MrBeast est le YouTuber le plus suivi au monde avec plus de 187 millions d’abonnés. Il figure également dans le top cinq sur TikTok avec plus de 87 millions de followers. Au total, ces présences digitales cumulent plus de 350 millions de followers avec YouTube, TikTok, Instagram et Twitter. MrBeast serait ainsi le YouTuber le mieux rémunéré. Selon Forbes, MrBeast aurait cumulé des revenus globaux de 82 millions de dollars entre juin 2022 et juin 2023.

« Nous sommes ravis d’accueillir Feastables et MrBeast, originaire de Caroline du Nord, au sein de notre famille Hornets », a déclaré Fred Whitfield, président et vice-président de Hornets Sports & Entertainment, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat sera considérablement bénéfique pour toutes les personnes impliquées ».

En tant que sponsor maillot des Hornets, Feastables succède à LendingTree. Le comparateur de prêts et services financiers était présent sur le jersey depuis 2017.

« Ce partenariat est le premier du genre et j’ai hâte de voir comment les marques de créateurs et la NBA continueront de travailler ensemble à l’avenir », ajoute Reed Duchscher de Feastables. « Les Hornets sont évidemment l’une des équipes les plus excitantes de la NBA et sont l’une des préférées des jeunes ».

Notons que la boutique des Hornets et son shop en ligne HornetsFanShop.com seront les seuls points de vente qui proposeront le maillot floqué du sponsor Feastables. Un partenariat qui marque l’introduction du nouveau design de la marque de chocolat.

