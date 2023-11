NBA – La marque de streetwear Kith à l’honneur pour le match New York Knicks – San Antonio Spurs

Cette nuit, les New York Knicks reçoivent les San Antonio Spurs pour le premier match NBA du français Victor Wembanyama au Madison Square Garden.

Pour ce match, la franchise new yorkaise portera son maillot City Edition dont le design est signé de la marque Kith fondée par Ronnie Fieg.

Kith sera mis à l’honneur lors de cette soirée puisque la marque de streetwear est le partenaire du match pour la seconde « Kith Night » organisée dans l’antre des Knicks. Le parquet de la salle sera également une des attractions avec un design signé aussi Kith.

Pour cette soirée spéciale « Kith », la marque et la franchise vont proposer diverses activations spécifiques. A l’intérieur de la salle, un pop-up store proposera la collection « Kith for Knicks 2023 ». Un pop-up accessible y compris pour celles et ceux qui n’ont pas de billets pour le match.

Pour les spectateurs du match, un zine présentant les joueurs des Knicks et des t-shirts Champion seront également distribués sur chaque siège de la salle.

Pendant le match, les fans pourront acheter une glace spéciale « triple double » vendu dans un pot spécifique Knicks x Kith. Un « ice cream sandwich » spécial est également mis en vente. Pour le pop-corn, des paquets personnalisés « Kith Night » seront également servis, tout comme des gobelets souvenirs pour les boissons. Des mains en mousse (foam fingers) Kith seront également en vente sur place. D’autres suprises viendront égayer les fans présents comme des lancers de t-shirts à l’aide de canons décorés Kith, bien évidemment.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

https://www.instagram.com/p/CzJYoFMNdHL/