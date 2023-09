NBA – L’offre publicitaire de beIN SPORTS pour la saison 2023-2024

Diffuseur officiel et exclusif de la NBA en France, beIN SPORTS attend avec impatience la saison 2023-2024 et les débuts du français Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs.

En attendant de savoir si l’engouement sera au rendez-vous sur les antennes de beIN, la régie publicitaire de la chaîne propose de nombreuses possibilités aux annonceurs, avec « plusieurs offres et différents tickets d’entrée ». Les annonceurs pourront notamment communiquer en TV et/ou en digital autour des matchs diffusés en direct ou encore l’émission NBA Extra.

« Multiplier au moins par deux le chiffre d’affaires NBA de 2022-2023 »

« Compte tenu de l’engouement autour de Victor et de l’attrait de plus en plus important autour du Basket, notre objectif est de trouver 2 ou 3 partenaires en sponsoring sur la saison et de séduire de nombreux autres annonceurs sur le reste de nos offres tant TV classique que digitales/sociales ! Et de multiplier au moins par deux le chiffre d’affaires NBA de 2022-2023 » nous précise Florence Brame, Directrice de beIN REGIE.

Pour 194 000 euros, beIN REGIE propose notamment une « offre parrainage » comprenant du billboard vidéo (8 secondes) autour des matchs et magazines ainsi que du pre-roll sur le digital. Une offre commerciale ouverte à 3 annonceurs.

Une offre spécifique est également créée autour du « NBA Paris Game », match qui aura lieu le 11 janvier 2024 à l’Accor Arena de Paris. Comptez 20 000€ pour un dispositif complet autour de l’évènement.

La chaîne propose également d’autres offres publicitaires plus abordables avec un tarif unitaire à 4 000€ le spot pub de 30 secondes pendant ce NBA Paris Game 2024 (avant, pendant ou après le match).

beIN SPORTS x NBA : les autres offres publicitaires

