NBA – Michael Jordan va vendre les Charlotte Hornets pour 3 milliards de dollars

En fin de semaine dernière, plusieurs médias américains ont confirmé la vente à venir de la participation majoritaire dans les Charlottes Hornets de Michael Jordan.

Selon ESPN ou encore CNBC, Michael Jordan va donc céder la franchise et la très grande partie de ses parts pour un montant de 3 milliards de dollars.

Dans la transaction, Jordan conserverait quelques parts des Hornets. Gabe Plotkin et Rick Schnall sont les futurs propriétaires majoritaires annoncés par les médias américains, « sous réserve de l’approbation de la ligue ». Le premier était déjà actionnaire minoritaire de l’équipe de Charlotte et le second serait en train de vendre ses parts minoritaires des Atlanta Hawks. Forbes ajoute que le groupe de repreneurs comprend également le rappeur J. Cole et l’artiste de musique country Eric Church, tous deux originaires de Caroline du Nord.

Le média Forbes rappelle que Michael Jordan avait fait l’acquisition de parts majoritaires dans les Hornets (Bobcats à l’époque) pour 175 millions de dollars en 2010, après avoir détenu une participation minoritaire depuis 2006.

En mars dernier, le journaliste ESPN Adrian Wojnarowski écrivait que des discussions sérieuses sur ce sujet avaient été entamées par Jordan.

