NBA, UFC, NASCAR… Meta intensifie son offre sportive en réalité mixte sur Xtadium

Pour cette nouvelle saison 2023-2024 de NBA, le groupe Meta propose à nouveau une expérience de réalité virtuelle aux fans grâce à son casque VR Meta Quest.

Sur l’application Xtadium disponible avec le casque, 52 matchs seront ainsi diffusés à 180° avec une expérience immersive. Avec la fonctionnalité « watch party », il sera même possible d’inviter des amis pour suivre le match « ensemble » dans une salle virtuelle privée.

Avec la dernière version de Xtadium, il est ainsi possible de regarder de la NBA en réalité mixte mais également de l’UFC ou encore de la NASCAR, avec une personnalisation de l’expérience de visionnage en faisant glisser plusieurs écrans.

We're once again partnering with @nascar! This time bringing you the 2023 NASCAR Cup Series to Mixed Reality. Pre-order your Meta Quest 3 headset today! @MetaQuestVR https://t.co/E2slVDR1ad pic.twitter.com/v3fdf4MuwT

— Xtadium (@XtadiumVR) September 29, 2023