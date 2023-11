NCAA : Un entraîneur américain de basket universitaire va gagner 53M$ sur 5 ans (Bill Self – Kansas Jayhawks)

Bill Self, coach de basketball des Jayhawks de l’université du Kansas, devient l’entraîneur le mieux payé du basket universitaire américain avec un salaire de plus 10 millions de dollars par an.

En signant un nouveau contrat avec les Jayhawks de l’université du Kansas, Bill Self va empocher 53M$ sur les cinq années à venir. Coach de l’équipe de basket depuis 2003, l’américain a remporté 2 titres NCAA en 2008 et 2022 avec les Jayhawks. Considéré comme une légende vivante là-bas, il est l’un des 9 coachs du basket universitaire à comptabiliser plus de 700 victoires en carrière.

Avec ce contrat pharaonique, Bill Self devient également le coach de basket universitaire le mieux payé des États-Unis et probablement du monde. Il dépasse ainsi John Calipari, coach des Wildcats du Kentucky, qui dispose d’un contrat à hauteur de 44 millions de dollars sur cinq ans, comme le rapporte le Daily Mail.

Cette saison, Self gagnera plus de 11 millions de dollars grâce, en plus de son salaire, d’une prime à la signature et d’indemnités de fidélisation, dont certaines ont été différées en raison de la pandémie. À ce contrat de 5 ans, une année supplémentaire sera ajoutée à la fin de chaque saison.

Véritable religion aux États-Unis, le sport universitaire y est ultra médiatisé. Avec des contrats de droits TV énormes ou des partenariats avec les plus grands équipementiers, le sport universitaire est un business à part entière et permet ainsi aux coachs d’obtenir ce type de contrat.

