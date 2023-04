Netflix dévoile le teaser officiel de sa série docu « Tour de France : Au coeur du peloton »

À quelques mois du Tour de France 2023, Netflix fait monter l’excitation en dévoilant un teaser de la série documentaire dédiée à la Grande Boucle disponible le 8 juin prochain.

1 minute et 16 secondes pour se faire une première idée. Du pain bénit pour les passionnés de cyclisme, de l’intrigue pour les novices. Netflix a donc diffusé un teaser de sa série documentaire en immersion dans la plus grande course cycliste du monde.

« Tour de France : Au cœur du peloton » sera disponible à partir du 8 juin avec 8 épisodes d’environ 45 minutes. Tension, passion, rebondissement et action. Les images du teaser laissent penser que cette série docu sera similaire au format de « Formula 1 : Pilotes de leur destin ». Ce sont d’ailleurs les mêmes producteurs qui se sont occupés de ce projet tourné lors de l’édition 2022.

Précisons qu’un « best-of » de cette série devrait être diffusée sur France TV, comme l’a expliqué Laurent Eric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions, dans l’émission « Cmédiatique » diffusée sur France 5. « On va en faire une sorte de Best of, de compilation de 52 minutes que l’on va diffuser 2,3 jours avant le Tour » a-t-il expliqué.

📷: “ @netflix va proposer sa série sur le #TourdeFrance, et nous, on va en faire une sorte de Best of, de compilation de 52 minutes que l’on va diffuser 2,3 jours avant le Tour.” #netflix Le directeur des sports @Francetele @LaurentEric dans #Cmédiatique avec @melanietaravant pic.twitter.com/6W6ahqNrjB — Cmédiatique (@cmediatique) April 16, 2023

À lire aussi