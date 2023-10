Netflix va diffuser en direct la « Netflix Cup » qui opposera des pilotes de Formule 1 et des golfeurs en marge du Grand Prix de Las Vegas

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas qui se déroulera le samedi 18 novembre prochain, la plateforme de streaming Netflix va organiser et diffuser en direct la « Netflix Cup », un évènement sportif présenté comme « unique en son genre » qui réunira des pilotes de Formule 1 et des golfeurs.

Le 14 novembre prochain, Netflix va ainsi mixer les séries « Drive to Survive » et « Full Swing » pour donner naissance au tournoi de golf « Netflix Cup » (match-play). L’évènement sera organisé au Wynn Golf Club de Las Vegas.

Le casting est plutôt impressionnant avec Alex Albon (Williams Racing), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team), Lando Norris (McLaren Racing), Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) et les golfeurs Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa et Justin Thomas. 4 équipes seront formées pour ce « Swing to Survive ».

Pour annoncer cet évènement, Netflix a évidemment réalisée une bande annonce très percutante.

Cette « Netflix Cup » sera ainsi le premier évènement sportif diffusé en direct sur la célèbre plateforme de streaming.

« Le succès de « Drive to Survive » a joué un rôle important dans la croissance de la Formule 1 aux États-Unis, ce qui a finalement conduit à l’ajout d’une troisième course américaine » rappelle Emily Prazer, Directrice Commerciale du GP de Las Vegas. « C’est une bonne chose de lancer notre week-end de course inaugural avec un événement amusant qui pourra être suivi en streaming par les fans de F1 et du PGA TOUR dans le monde entier »

« Un nouveaux public en a appris davantage sur nos sports et leurs athlètes grâce à « Full Swing » et « Drive to Survive », et nous sommes ravis de faire équipe avec Netflix, la Formule 1 et le Grand Prix de Las Vegas » ajoute Norb Gambuzza, vice-président principal, médias et jeux du PGA TOUR.

