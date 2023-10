Newcastle – PSG : Diffusion, Chaînes TV, streaming, commentateurs

Dans le cadre de la 2ème journée de Ligue des Champions, Newcastle joue à domicile contre le PSG ce mercredi à 21h heure de France. C’est une première pour Newcastle qui revient dans la cour des grands clubs européens après plus de 20ans d’absence.

Le St. James’ Park accueillera ainsi les Franciliens lors d’une confrontation inédite entre les deux clubs qui se disputent la tête de leur groupe. Tour d’horizon sur cette bataille qui se voudra exaltante.

Newcastle – PSG Ligue des Champions : où regarder le match à la TV et en streaming?

La rencontre Newcastle- PSG qui aura lieu au stade St. James‘ Park est à suivre ce mercredi 04 Octobre à 21h française.

Le match est à suivre sur Canal+ et sur RMC Sport 1 à la Télévision et sur les plateformes streaming des deux groupes, à savoir myCanal et RMC SPORT 100% DIGITAL.

Canal+ débutera avec l’avant-match de 19h50 du Canal Champions Club animé par Hervé Mathoux, pour ensuite se poursuivre avec le match qui sera commenté par Paul Tchoukriel, Sidney Govou, Dominique Armand et Charlotte Gabas.

Chez RMC Sport 1, l’avant-match est annoncé à 20h avec le programme Champions Zone, pour ensuite se poursuivre avec le coup d’envoi du match qui sera commenté par Jerôme Sillon, Emmanuel Petit et Fabrice Hawkins. L’après-match d’une heure se poursuivra jusqu’à minuit, que ce soit sur Canal+ ou sur RMC Sport 1.

Newcastle – PSG : Une rencontre de tous les instants

Après une semaine de pause, la Ligue des Champions annonce sa reprise avec une rencontre exaltante entre les Magpies et les Franciliens. Ce match de deuxième journée fait suite à une première journée mouvementée pour Newcastle qui commence son épopée par un score nul et vierge contre l’AC Milan. Cette rencontre a d’ailleurs été marquée par la défense inébranlable du club anglais qui devra faire face à des joueurs franciliens prêts à tout pour rester à la tête de leur groupe.

En effet, de son côté, le PSG détient aujourd’hui trois points au classement suite à une victoire 2 à 0 contre le Borussia Dortmund. Respectivement à la première et à la deuxième place du groupe F, le PSG et Newcastle s’affrontent ainsi dans une bataille au sommet ce mercredi, un match à ne surtout pas manquer !