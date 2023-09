Newcastle United Football Club officialise le retour d’adidas comme équipementier pour la saison 2024-2025

Sous contrat avec Castore depuis la saison 2021-2022, Newcastle United Football Club a officialisé il y a quelques jours un nouveau contrat avec adidas qui débutera lors de la saison 2024-2025.

Alors que l’information avait fuité dans le documentaire d’Amazon Prime « We Are Newcastle United », le club de Premier League a signé un nouveau contrat pluriannuel avec la marque aux trois bandes, équipementiers des Magpies entre 1995 et 2010.

Une annonce célébrée comme il se doit par adidas à Newcastle.

people of Newcastle, icymi:

’

reply with your best pics of the black and white stripes around toon and we might be in touch… pic.twitter.com/4OyLsI5u3Q

— adidas UK (@adidasUK) September 1, 2023