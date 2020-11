Neymar JR quitte TikTok pour toujours et rejoint la plateforme vidéo Triller

Neymar JR sur le réseau social TikTok, c’est déjà de l’histoire ancienne. Hier, le footballeur brésilien a annoncé qu’il devenait ambassadeur de la plateforme vidéos concurrente Triller.

Alors que l’athlète a attiré plus de 8 millions de followers sur TikTok, Neymar Jr. quittera complètement l’application chinoise et demandera à ses fans de faire de même.

Pour accompagner cette annonce, l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain a posté une vidéo de lui sur Instagram, Twitter et Facebook invitant ses fans à le rejoindre sur Triller.

Pour l’occasion, Neymar porte un casque en forme de chamallow, celui utilisé par le célèbre DJ Marshmello, ambassadeur également de Triller.

Go follow me on TRILLER for all my new and exclusive content!!!⚽ @triller #triller

👉🏾 https://t.co/ifnAv4QPgS pic.twitter.com/iokW7WE4IL

— Neymar Jr (@neymarjr) November 18, 2020