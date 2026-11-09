Après avoir accueilli 78.488 spectateurs pour son premier match de NFL, le Stade de France dresse un bilan très positif. François-Régis Picolet, directeur général de la Société d’exploitation de l’enceinte, revient sur les coulisses de l’événement et les perspectives d’avenir.

Le football américain a réussi son entrée au Stade de France. Avec 78.488 spectateurs, près de 800 journalistes accrédités et une forte présence internationale, cette première rencontre de saison régulière de NFL organisée en France a marqué les esprits. Quelques jours après l’événement, François-Régis Picolet, directeur général de la Société d’exploitation du Stade de France, en dresse le bilan pour Sport Buzz Business.

Sport Buzz Business : Le Stade de France a accueilli 78.488 spectateurs pour le premier match de NFL organisé en France. Avec quelques jours de recul, quel bilan tirez-vous de cet événement ? A-t-il répondu à vos attentes ?

François-Régis Picolet : Le bilan est extrêmement positif. Accueillir le premier match de saison régulière de la NFL en France constituait un défi majeur et nous sommes particulièrement satisfaits du déroulement de l’événement, tant sur le plan opérationnel que sportif et populaire.

Avec près de 78.500 spectateurs, une forte présence internationale et une couverture médiatique mondiale, cette première édition a confirmé l’attractivité du Stade de France pour les plus grands événements internationaux. Au-delà du match lui-même, cette première édition a démontré la capacité des équipes du Stade de France à concevoir, transformer et exploiter l’enceinte selon les standards d’une ligue parmi les plus exigeantes au monde.

C’est également une étape importante dans notre stratégie d’ouverture à de nouveaux publics et de développement des grands événements internationaux au Stade de France. Nous tenons à remercier la NFL pour sa confiance et l’ensemble des acteurs publics et privés qui se sont mobilisés.

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Lors de notre premier entretien en mars, vous évoquiez les nombreux défis techniques liés à l’accueil d’un match NFL, notamment concernant la pelouse, les vestiaires et la production audiovisuelle. Comment s’est déroulée cette transformation ? Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ?

La transformation s’est déroulée conformément au planning prévu grâce à plusieurs mois de préparation entre les équipes du Stade de France, de la NFL et de leurs différents prestataires.

Le principal défi était l’ampleur du dispositif. Une rencontre NFL mobilise davantage de personnes, davantage de matériel et davantage d’espaces qu’un événement sportif traditionnel. Nous avons notamment adapté le terrain de jeu avec l’extension de la surface de pelouse, installé les poteaux spécifiques au football américain et reconfiguré les accès des équipes.

Les vestiaires ont également été entièrement repensés pour répondre aux exigences d’une organisation NFL et accueillir plus de 120 personnes par équipe. Plusieurs adaptations ont été mises en place afin de mieux répondre aux besoins de l’ensemble des populations présentes sur l’événement. Cette transformation illustre la capacité du Stade de France à adapter ses infrastructures aux standards des plus grandes compétitions internationales.

Enfin, l’enjeu audiovisuel était particulièrement important avec près de 800 journalistes accrédités et un dispositif de diffusion internationale très conséquent. Cette réussite illustre la modularité du Stade de France et le savoir-faire de ses équipes dans l’accueil d’événements hors normes.

« Certains investissements (…) ont vocation à s’inscrire dans la durée »

Sur le plan économique, que représente l’organisation d’un tel événement pour le Stade de France ? Pouvez-vous partager quelques chiffres concernant les investissements nécessaires, les recettes générées ou les retombées économiques ?

L’accueil d’un match NFL nécessite des aménagements spécifiques et une mobilisation exceptionnelle de ressources humaines et techniques. Certains investissements réalisés cette année, notamment sur les infrastructures d’exploitation et certains équipements techniques, ont vocation à s’inscrire dans la durée et pourront bénéficier à de futurs événements.

Au-delà du Stade de France, un événement de cette ampleur génère également des retombées significatives pour le territoire, à travers l’hôtellerie, la restauration, les transports et l’attractivité touristique. La forte proportion de visiteurs internationaux constitue à ce titre un signal très positif pour la destination Paris et la Seine-Saint-Denis.

Vous estimiez en mars qu’environ 30 % des spectateurs seraient étrangers. Cette prévision s’est-elle confirmée ? Quel bilan tirez-vous également de l’expérience proposée aux supporters, notamment dans les espaces premium et d’hospitalité ?

Oui, cette tendance s’est globalement confirmée. Nous avons accueilli un public particulièrement international, venu de toute l’Europe mais également des États-Unis, ce qui témoigne de l’attractivité de l’événement et de la place occupée par Paris dans la stratégie de développement international de la NFL.

Nous sommes également très satisfaits de l’expérience proposée aux spectateurs. Les supporters ont pu profiter d’un véritable événement à l’américaine, bien au-delà du seul match, avec des animations, des espaces de restauration spécifiques et une forte présence de la culture NFL dans l’ensemble du stade.

Dans les espaces premium et d’hospitalité, les retours ont été extrêmement positifs. La présence importante de clients, partenaires et invités américains constituait un niveau d’exigence particulièrement élevé, et nous sommes fiers d’avoir proposé une expérience à la hauteur de l’événement. Cette réussite repose à la fois sur l’expertise de la NFL et sur le savoir-faire du Stade de France en matière d’accueil des grands rendez-vous internationaux.

« Créer une véritable semaine NFL à Paris »

La NFL a investi Paris pendant toute une semaine, avec de nombreuses activations organisées dans la capitale. Quel rôle le Stade de France a-t-il joué dans cette stratégie et quel bilan tirez-vous de votre collaboration avec la ligue américaine ?

Dès l’origine, la volonté de la NFL était de faire vivre cet événement bien au-delà du stade et de créer une véritable semaine NFL à Paris.

Le Stade de France a naturellement joué un rôle central puisqu’il accueillait l’événement principal, mais nous avons également participé à la coordination générale avec l’ensemble des parties prenantes concernées. En parallèle, les équipes de Live by GL events ont accompagné la NFL dans le déploiement de plusieurs activations destinées à faire vivre l’événement au-delà du match, à Paris comme à Saint-Denis. Parmi elles figuraient notamment la NFL Experience au Champ-de-Mars, permettant au grand public de découvrir la pratique du football américain, ou encore le Hail Mary, une activation spectaculaire organisée face à Notre-Dame, offrant aux participants l’opportunité de se mettre dans la peau d’un quarterback le temps d’un lancer au-dessus de la Seine. Cette présence sur plusieurs sites emblématiques, renforcée par les nombreuses animations proposées autour du Stade de France le jour du match, a contribué à installer la NFL dans l’ensemble du territoire francilien pendant plusieurs jours et à faire de ce premier match NFL en France un véritable événement populaire, bien au-delà de l’enceinte du Stade de France.

La collaboration entre les équipes du Stade de France, du groupe GL events et de la NFL a été particulièrement constructive. Nous partageons la même exigence opérationnelle et la même volonté d’offrir une expérience de très haut niveau aux fans. Cette première édition a permis de nouer une relation de confiance solide entre nos équipes, qui constitue une base importante pour les prochaines échéances.

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Cette première pourrait-elle déboucher sur une collaboration durable avec la NFL ? Des discussions sont-elles déjà engagées pour accueillir de nouvelles rencontres au Stade de France dans les prochaines années ?

Cette première édition s’inscrit dans une perspective de collaboration sur plusieurs années.

Aujourd’hui, notre priorité est avant tout de tirer les enseignements de cette première édition et de partager ce retour d’expérience avec la NFL. Comme dans tout partenariat, un travail d’évaluation est mené afin d’identifier les points forts et les pistes d’amélioration.

Ce que nous pouvons dire, c’est que cette première édition constitue une base très solide pour envisager la suite de la collaboration. Les échanges avec la NFL sont excellents et nous partageons l’ambition de poursuivre le développement de la présence de la NFL en France et de faire de ce rendez-vous au Stade de France un événement incontournable pour les fans.

« Une vitrine exceptionnelle pour un stade »

Lors de notre précédent échange, vous expliquiez que l’accueil de la NFL constituait un signal envoyé aux autres grandes ligues américaines. Cette première expérience a-t-elle déjà suscité de nouveaux contacts ou ouvert des perspectives pour accueillir d’autres événements, notamment de la MLB ?

L’accueil d’un événement de cette ampleur constitue toujours une vitrine exceptionnelle pour un stade, et plus largement pour son territoire.

Le succès de cette première édition démontre que le Stade de France et l’ensemble de l’écosystème qu’il entraîne avec lui est capable d’accueillir les compétitions les plus exigeantes au niveau mondial et de répondre à des cahiers des charges très spécifiques. C’est un signal positif envoyé à l’ensemble de l’industrie du sport et de l’événementiel international. Ce premier match illustre également l’ambition portée collectivement de faire du Stade de France une destination événementielle internationale de premier rang.

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