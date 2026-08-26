La NFL est de retour pour une nouvelle saison et les fans français de football américain peuvent toujours compter sur le NFL Game Pass pour suivre l’intégralité du championnat. Depuis 2023, le service est distribué à l’international par DAZN, dans le cadre d’un accord de dix ans signé entre la plateforme et la NFL.

Pour la saison 2026-2027, plusieurs formules permettent de regarder la NFL en streaming, avec notamment le Season Pro à 219,99 € pour la saison complète et une formule Weekly Pro à 22,99 € pour sept jours. Une offre premium, baptisée Ultimate, permet également de profiter de fonctionnalités supplémentaires.

Prix, contenus disponibles, nombre d’écrans et procédure d’abonnement : voici ce qu’il faut savoir sur le NFL Game Pass pour la saison 2026-2027.

Combien coûte le NFL Game Pass en 2026-2027 ?

Pour les fans qui souhaitent suivre toute la saison, l’offre de référence est le NFL Game Pass Season Pro, proposé en France au tarif de 219,99 € pour la saison 2026-2027. Plusieurs sources publiées en août 2026 confirment ce tarif.

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Deux principales durées d’abonnement sont proposées :

Offre NFL Game Pass Prix constaté Durée Season Pro 219,99 € Saison complète Weekly Pro 22,99 € 7 jours Season Pro Ultimate 249,99 €* Saison complète

*Le tarif de 249,99 € du Season Pro Ultimate est notamment affiché par le média spécialisé Touchdown Actu pour la saison 2026-2027. Les prix pouvant évoluer ou faire l’objet d’offres promotionnelles, il est recommandé de vérifier le montant affiché par DAZN au moment de la souscription.

Le Weekly Pro peut notamment être intéressant pour regarder la NFL ponctuellement pendant une semaine sans acheter directement le pass pour toute la saison. Le tarif actuellement communiqué en France est de 22,99 € pour sept jours.

Que comprend le NFL Game Pass Season Pro ?

Le principal intérêt du NFL Game Pass reste son catalogue particulièrement complet.

Le service permet de regarder les matchs NFL en direct et à la demande, depuis la pré-saison jusqu’au Super Bowl. Pour la saison 2026-2027, le Season Pro permet ainsi de suivre la saison régulière, les playoffs et le Super Bowl LXI.

Le Game Pass donne également accès à NFL RedZone, à NFL Network ainsi qu’à de nombreux programmes et documentaires NFL. Les matchs sont disponibles en replay et différentes versions peuvent être proposées, dont le Game in 40, qui condense une rencontre en une quarantaine de minutes, ainsi que des résumés plus courts.

Pour les fans qui souhaitent suivre plusieurs rencontres simultanément, un point important concerne le nombre d’écrans. Avec l’abonnement standard, DAZN indique qu’il est possible d’utiliser deux appareils simultanément, à condition qu’ils utilisent la même adresse IP, autrement dit généralement la même connexion Internet.

NFL Game Pass Ultimate : quelles différences ?

DAZN propose également une version premium du NFL Game Pass avec les offres Season Pro Ultimate et Weekly Pro Ultimate.

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Elles reprennent le contenu des offres Pro classiques mais ajoutent plusieurs fonctionnalités destinées aux utilisateurs les plus intensifs.

Parmi les principaux avantages figurent notamment :

Multiview , pour regarder jusqu’à quatre matchs simultanément ;

, pour regarder jusqu’à quatre matchs simultanément ; jusqu’à 5 streams simultanés sur deux adresses IP différentes ;

; des flux alternatifs comme TNF Prime Vision avec les Next Gen Stats et le ManningCast avec Peyton et Eli Manning ;

et le avec Peyton et Eli Manning ; le HDR sur certains événements compatibles ;

sur certains événements compatibles ; le son surround Dolby 5.1 sur certains programmes.

La différence peut donc être intéressante pour une famille ou plusieurs personnes souhaitant regarder simultanément la NFL depuis deux lieux différents. À l’inverse, pour une utilisation classique sur un téléviseur et éventuellement un second écran à domicile, le Season Pro standard devrait répondre aux besoins de la majorité des abonnés.

Season Pro ou Weekly Pro : quelle offre choisir ?

Le calcul est assez rapide.

Avec un Weekly Pro à 22,99 €, dix semaines d’abonnement représentent déjà 229,90 €. Le Season Pro à 219,99 € devient donc financièrement plus intéressant pour une personne prévoyant de regarder la NFL pendant au moins une dizaine de semaines au cours de la saison.

Le Weekly Pro s’adresse davantage au fan occasionnel : suivre une semaine particulière, profiter de plusieurs grosses affiches concentrées sur quelques jours ou découvrir le service avant d’envisager une formule plus longue.

Pour suivre régulièrement son équipe favorite, RedZone, les playoffs et le Super Bowl, le Season Pro apparaît logiquement comme la formule la plus adaptée.

Comment s’abonner au NFL Game Pass en France ?

Le NFL Game Pass est désormais directement intégré à l’écosystème DAZN.

REGARDER LA NFL SUR DAZN

Il peut être acheté comme un abonnement indépendant ou ajouté à un abonnement DAZN existant. DAZN précise d’ailleurs que ses abonnés peuvent ajouter le NFL Game Pass depuis la rubrique « Mon compte ».

Pour s’abonner, il suffit donc de :

Se rendre sur DAZN et accéder à la rubrique NFL Game Pass ; Créer un compte DAZN ou se connecter à son compte existant ; Sélectionner l’offre souhaitée, par exemple Season Pro, Weekly Pro ou une formule Ultimate ; Renseigner son moyen de paiement ; Valider son abonnement.

L’accès au contenu NFL est ensuite disponible depuis l’application ou le site DAZN.

Les abonnés Season Pro standard peuvent également passer ultérieurement à l’offre Ultimate depuis leur compte, moyennant un paiement supplémentaire.

Faut-il être abonné à DAZN pour prendre le NFL Game Pass ?

Non. C’est une distinction importante.

Le NFL Game Pass peut être souscrit comme produit autonome. Il n’est donc pas nécessaire de prendre en parallèle l’abonnement DAZN permettant notamment de regarder les autres compétitions sportives proposées par la plateforme. La NFL et DAZN précisent depuis le lancement de leur partenariat que le Game Pass peut être commercialisé comme abonnement indépendant ou comme complément d’un abonnement DAZN.

À l’inverse, un abonnement DAZN classique n’inclut pas automatiquement le NFL Game Pass : celui-ci fait partie des offres supplémentaires pouvant être ajoutées au compte.

Peut-on s’abonner au NFL Game Pass avec Amazon Prime Video ?

Oui. NFL Game Pass est également disponible en France via Prime Video Channels.

Dans ce cas, l’abonnement est souscrit et facturé directement par Amazon. Un compte Amazon Prime actif est nécessaire et il n’est pas obligatoire de créer un compte DAZN.

Attention toutefois : cette formule fonctionne indépendamment de l’abonnement souscrit directement auprès de DAZN. Acheter NFL Game Pass via Prime Video Channels ne donne pas accès au contenu depuis l’application DAZN.

L’offre Prime Video permet néanmoins de retrouver les matchs NFL, les playoffs et le Super Bowl ainsi que NFL Network, NFL RedZone et différents programmes à la demande. DAZN indique également que l’offre distribuée via Prime Video est limitée à un flux simultané.

Sur quels appareils regarder le NFL Game Pass ?

Le NFL Game Pass bénéficie de la compatibilité de l’application DAZN et peut donc être regardé sur de très nombreux supports : Smart TV, ordinateur, smartphone, tablette, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, PlayStation ou Xbox, notamment.

Il est ainsi possible de commencer une rencontre sur son téléviseur puis d’utiliser son smartphone ou sa tablette selon ses déplacements.

Pour l’abonnement standard, il faut cependant garder en tête la limitation évoquée précédemment : deux streams simultanés mais sur la même adresse IP. L’offre Ultimate porte cette capacité jusqu’à cinq streams sur deux adresses IP.

NFL Game Pass, beIN SPORTS, M6 : où regarder la NFL en France en 2026 ?

Le NFL Game Pass n’est pas la seule solution pour regarder du football américain en France.

Pour la saison 2026, la NFL indique que M6 propose notamment un match chaque dimanche soir à 19h sur 6play, une sélection de rencontres des playoffs sur W9 et le Super Bowl sur M6.

beIN SPORTS propose de son côté plusieurs grandes affiches de la semaine, dont le Thursday Night Football, le Sunday Night Football et le Monday Night Football, ainsi que NFL RedZone, les playoffs et le Super Bowl.

Mais pour le fan souhaitant pouvoir choisir n’importe quelle équipe et quasiment n’importe quel match, le NFL Game Pass reste l’offre la plus complète.

NFL Game Pass 2026-2027 : quelle formule retenir ?

À 219,99 € pour la saison complète, le Season Pro constitue l’offre centrale du NFL Game Pass en France pour 2026-2027. Il s’adresse avant tout aux fans souhaitant suivre la NFL semaine après semaine jusqu’au Super Bowl LXI.

Le Weekly Pro à 22,99 € constitue une alternative intéressante pour une consommation ponctuelle, tandis que le Season Pro Ultimate vise les fans recherchant davantage de confort avec le Multiview, jusqu’à cinq flux simultanés, deux lieux de connexion, le HDR ou encore le Dolby 5.1.

Avec tous les matchs, NFL RedZone, NFL Network, les replays et les contenus additionnels accessibles au même endroit, le Game Pass reste donc en 2026-2027 la solution de référence pour les fans français souhaitant vivre la saison NFL dans son intégralité.