NFT – Le Sorare du rugby « OVAL3 » lève 2,5 millions d’euros

Aujourd’hui, la société OVAL3 annonce une levée de fonds d’un montant de 2,5 millions d’euros afin de poursuivre le développement de sa plateforme au monde de Fantasy Rugby.

Dans le détail, la somme se compose d’1,65 million d’euros en equity emmené respectivement par Intervalle Capital (fonds américain spécialisé dans le sport), différents acteurs de l’industrie et plusieurs joueurs de rugby professionnels et 850 000€ par le biais d’une émission de tokens.

« Avec ce nouveau financement, OVAL3 peut ainsi donner corps à son ambition de placer tous les clubs de rugby professionnels au cœur du Web 3.0 en multipliant les passerelles entre le monde digital et celui réel. Cet univers immersif permet en effet de renforcer les liens émotionnels entre le rugby et ses supporters tout en combinant les valeurs de solidarité et de passion de l’ovalie avec les NFTs » commente Tony Bouquier, Cofondateur et CEO d’OVAL3, dans un communiqué.

Parmi les premiers investisseurs d’OVAL3 lancé il y a plus d’un an, on retrouve le capitaine du XV de France Antoine Dupont. Développée par la société franco-britannique BAMG Sports, OVAL3 édite notamment le jeu Fantasy Rugby World (50 000 utilisateurs)

« En seulement 4 mois, le web3 fantasy a généré plus de 350 000 dollars en ventes ! »

Surtout, OVAL3 mise sur les NFTs en proposant aux utilisateurs de collectionner des cartes virtuelles de joueurs de rugby et de composer leur équipe, un « Sorare » de l’ovalie donc.

« Depuis l’ouverture de la marketplace, les joueurs ont ainsi pu acheter leurs cartes par le biais d’enchères et commencer à constituer leur équipe de stars. En seulement 4 mois, le web3 fantasy a ainsi généré plus de 350 000 dollars en ventes ! » ajoute le communiqué. OVAL3 est notamment partenaire de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).

