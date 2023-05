Nike apporte son soutien à Vinicius

Quelques jours après les insultes racistes dont a été victime Vinicius Jr sur la pelouse de Valence dimanche dernier, son équipementier, Nike, n’a pas hésité à le soutenir sur les réseaux sociaux.

« Arrêtez de regarder de l’autre côté », « Stop looking the other way ». Voilà le message qu’a affiché le géant américain sur la photo récemment publiée sur Instagram. Une photo sur laquelle apparaît Vinicius sous les couleurs de la Seleçao, sélection sous contrat Nike comme le joueur du Real Madrid.

Alors que Nike et le joueur étaient tout proche d’une séparation en février, la marque a tout de même tenu à le soutenir. Et ce n’est pas la première fois que Nike s’engage politiquement et prend parti pour un de ses ambassadeurs.

En 2018, la marque au swoosh avait lancé une campagne publicitaire très commentée soutenant le footballeur américain Colin Kaepernick qui avait posé un genou à terre durant l’hymne américain pour protester contre le racisme et les violences policières. Un geste fort et engagé qui leur avait fait perdre 2,69 point en bourse.

Depuis les incidents entre les supporters de Valence et le joueur du Real Madrid lors de la 35e journée de la Liga, Vinicius, a publié une photo sur Instagram expliquant que « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième ni la troisième. » et que « Le racisme » était devenu « normal en Liga ».

De nombreux footballeurs comme Kylian Mbappé, son coéquipier Karim Benzema ou encore Paul Pogba ont également exprimé leur soutien à Vinicius. Puis, de nouveau sur Instagram, le brésilien a posté une vidéo de toutes les insultes dont il a été victime. Vidéo repostée par Didier Drogba.

De son côté, la fédération espagnole (RFEF) a sanctionné Valence en imposant la fermeture de la tribune d’où venaient les insultes racistes pour les 5 prochains matchs et une amende de 45 000€.

