Nike attaque New Balance et Skechers en justice pour violation de brevets

Le géant américain accuse ses concurrents New Balance et Skechers d’avoir utilisé les mêmes techniques de conception et de fabrication en utilisant la technologie « flyknit ».

La marque au swoosh a donc poursuivi en justice New Balance et Skechers lundi dernier. Dans le détail, la firme originaire de l’Oregon accuse ces deux marques concurrentes d’avoir « volé sa technologie Flyknit » pour concevoir la partie haute de certaines chaussures.

D’après Nike, la technologie flyknit est « l’innovation la plus révolutionnaire en matière de baskets depuis plus de 40 ans ». Pour le moment, aucune des trois marques impliquées n’a officiellement communiqué sur le sujet, comme le rapporte le média Fox Business. Mais ce n’est pas la première fois que Nike porte plainte pour plagiat contre ses concurrents.

Puma, adidas et plus récemment Lululemon ont déjà été attaqués en justice par Nike. Si les procès avec les deux firmes allemandes ont été réglés, celui de Lululemon est toujours en cours.

« La plainte de Nike contre New Balance, basée à Boston, déposée devant le tribunal fédéral du Massachusetts, affirme que les chaussures des gammes Fresh Foam, FuelCell et autres de New Balance violent les droits de brevet de Nike » ajoute l’agence Reuters. « À Los Angeles, Nike a intenté un procès à Skechers, basé à Manhattan Beach, en Californie, en affirmant que les chaussures, y compris les marques Ultra Flex et Glide Step de Skechers, portaient atteinte à ses brevets »

