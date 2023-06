Nike dévoile la Phantom Luna, des crampons conçus spécialement pour les femmes

À l’aube de la Coupe du Monde de football féminin 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été, le géant américain a décidé de sortir une paire de crampons fabriquée pour les besoins spécifiques des joueuses.

Il aura fallu plus 2 ans à Nike pour finalement obtenir ce rendu : la Phantom Luna. Recherche, conception, essai, style… L’équipementier américain a tout fait pour avoir une paire de chaussures de foot adaptée aux femmes grâce à de nouvelles technologies. Comme avec la nouvelle plaque de crampon intitulé Nike Cyclone 360. Elle permet aux joueuses de mieux se déplacer sur le terrain.

« Avec Phantom Luna, nous proposons une botte soigneusement conçue pour elle avec un nouveau motif de crampons circulaires et un ajustement, aidant les athlètes à se déplacer avec précision et confiance sur le terrain. » explique la Elysia Davis, principale chercheuse Nike Sport Research Lab, dans un communiqué.

A boot that changes football for athletes changing everything.

Introducing the all-new Phantom Luna—a testament to female footballers’ talent, dedication and

passion. Coming June 28.🌙#NikeFC pic.twitter.com/c6fD0WoDKx

— Nike Football (@nikefootball) June 7, 2023