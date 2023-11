Nike dévoile la première chaussure signature « Marcus Rashford »

Cette semaine, Nike a dévoilé une collection au nom de l’attaquant anglais Marcus Rashford pour la première fois de sa carrière.

« When you believe in yourself, incredible things can happen » (Quand tu crois en toi, tu es capable de tout). A travers cette collection de produits signatures, l’équipementier américain souhaite inspirer la jeune génération avec le claim « Better Believe It ».

Sur la chaussure Mercurial signature de l’attaquant de Manchester United, on retrouve notamment ses initiales « MR » ainsi que la phrase « When you believe in yourself, incredible things can happen » des deux côtés de la paire.

Une paire de Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite « Marcus Rashford » vendue au prix de 290 euros sur le site Nike.com (SHOP).

Des t-shirts, un ensemble de survêtement, un ballon, des Mercurial donc mais aussi une paire de Nike Air Max Pulse. L’ensemble de la collection est disponible depuis le 31 octobre sur nike.com et chez certains revendeurs.

En toute logique, l’attaquant de Manchester City Erling Haaland, ambassadeur de Nike depuis quelques mois, devrait lui aussi avoir les faveurs de la marque au swoosh dans les mois à venir avec une collection et une chaussure signature.

