Nike dévoile le nouveau maillot domicile du FC Barcelone pour la saison 2023-2024

Un jour après son rival madrilène, le FC Barcelone a dévoilé le maillot que porteront les Blaugrana la saison prochaine.

Classique, efficace et aux couleurs du club. Sans fioritures, Nike sort une tunique bleu et grenat qui colle parfaitement à l’héritage du Barça. Le swoosh, le sponsor Spotify, l’inscription UNHCR (au dos du maillot sous le flocage) et le nouveau sponsor Ambilight TV sur la manche (Bimbo sur celui des féminines) sont blanc. La nouveauté de ce maillot se trouve dans son logo.

À l’intérieur du mythique écusson du FC Barcelone, se trouve un losange. Non, le club catalan n’a pas signé de contrat avec Renault, du moins pas encore. Cette nuance dans le logo s’explique par la volonté du club et de Nike d’honorer la section féminine. Ce dernier représente la première équipe féminine de l’histoire à avoir joué un match de football au Camp Nou.

« À travers cet écusson particulier, c’est l’esprit de ces femmes, pionnières dans les années 1970, qui est mis à l’honneur. Elles ont montré l’exemple alors qu’il n’y avait pas encore de références, et ont ouvert la voie aux générations futures » explique le club.

Dans les contenus promotionnels, Lewandowski, Pedri, Jules Koundé ou encore Gavi exécutent fièrement le losange avec leurs doigts.

https://www.youtube.com/watch?v=GG6GBtgUhFA&ab_channel=FCBarcelona

Le maillot est disponible dès maintenant à 149,99€ pour la version match et 94,99€ pour la version supporter.

The new Barça kit for the 2023/24 season.

We bring together a new generation of athletes, artists and shakers who are .

Inspired by Barça’s pioneers. ♦️ @nikefootball pic.twitter.com/J4z1R7ujHD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2023