Nomination : Danny Townsend CEO de SRJ Sports Investments (PIF – Arabie Saoudite)

La semaine dernière, SRJ Sports Investments (SRJ) détenu par le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie Saoudite a officialisé la nomination de Danny Townsend au poste de CEO.

Lancé en août 2023, SRJ Sports Investments a pour le moment investi dans la Professional Fighters League (PFL) avec une participation minoritaire et le lancement de la PFL en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur du sport, Danny Townsend a notamment été CEO du championnat d’Australie de football (A-League), CEO du Sidney FC et est passé par Repucom et Nielsen.

« Le secteur du sport en Arabie saoudite connaît une croissance rapide. J’ai hâte de faire partie d’une équipe ambitieuse axée sur la création de nouvelles expériences pouvant être appréciées à la maison comme à l’extérieur, apportant ainsi de la valeur à toutes les parties prenantes » explique Danny Townsend. « Danny contribuera à réaliser les ambitions de SRJ visant à produire un impact à long terme grâce à des investissements stratégiques et durables » ajoute Bander Bin Mogren, président de SRJ.

