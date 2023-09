Nomination : Eno Polo nouveau Directeur Général du circuit Premier Padel – « Le projet le plus excitant du sport mondial »

Quelques semaines après l’officialisation du rachat du World Padel Tour par Qatar Sports Investments (QSI), Premier Padel annonce l’arrivée d’Eno Polo au poste de Directeur général.

A ce poste, Eno Polo aura pour mission de gérer la fusion des deux circuits (il ne restera que Premier Padel à partir de 2024) et de développer l’activité commerciale de Premier Padel « pour en faire l’un des championnats les plus dynamiques, les plus modernes et les plus professionnels du sport mondial. »

« Nous sommes très heureux de nommer Eno au poste de Directeur général de Premier Padel. Eno apporte au circuit une grande richesse de connaissances, d’expériences et de relations, ayant eu une carrière fantastique dans le sport – y compris les sports de raquette – pendant près de 30 ans » précise Nasser Al-Khelaïfi, président de Qatar Sports Investments et de Premier Padel, dans un communiqué. « Il sait comment construire un circuit mondial d’élite et connaît l’importance des joueurs dans tout projet. Nous sommes impatients de voir Eno mener à bien la prochaine grande phase de développement de Premier Padel ».

« Mener – sans aucun doute – le projet le plus excitant du sport mondial » – Eno Polo

Par le passé, cet ancien joueur de tennis professionnel kenyan (4 ans) a occupé des postes chez LeDap (700 terrains de padel dans le monde), Global Brands Group Europe, Havaianas ou encore Nike. Depuis janvier 2021, il est membre du conseil d’administration de l’ATP Tour.

« Je suis ravi de rejoindre Premier Padel en tant que Directeur général pour mener – sans aucun doute – le projet le plus excitant du sport mondial. Grâce à la vision et à l’ambition des actionnaires, ce qui a été réalisé par Premier Padel en si peu de temps est remarquable. Mais ce qui est le plus excitant, c’est que nous avons à peine commencé à libérer le plein potentiel de ce championnat mondial de premier plan » ajoute Eno Polo. « J’ai hâte d’apporter mon expérience, mon énergie et mon leadership pour faire avancer Premier Padel, en travaillant avec les parties prenantes du padel, du sport et des affaires pour construire un écosystème sportif privilégié pour les joueurs et les joueuses professionnels – qui sont notre priorité – et pour tous ceux qui sont liés à ce sport fantastique qu’est le padel ».

