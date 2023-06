Nomination – Jean-François Jeanne va rejoindre Emirates, Alexis Zabel futur Directeur Général d’Infront France

Hier, Infront a officialisé le départ de Jean-François Jeanne, Directeur Général de la filiale française, à compter de septembre 2023.

Pour le remplacer, l’agence de marketing sportif appartenant au Groupe Wanda va nommer Alexis Zabel, en poste chez Infront depuis 2012 et qui occupe actuellement le poste de Senior Director Sales.

« Alexis Zabel est la personne idoine et légitime pour succéder à Jean-François Jeanne. Il travaille chez Infront depuis plus de 10 ans et bénéficie de plus de 20 ans d’expérience sur le marché du sport business en France. Il dispose également de nombreuses expertises métiers et bénéficie d’un large réseau relationnel et une connaissance parfaite de nos clients français » explique Julien Ternisien, Vice-President Summer Sports du Groupe, dans un communiqué. « Il sera le garant de la continuité de notre activité et nous avons hâte de continuer à nous développer en France sous sa responsabilité. »

Jean-François Jeanne s’envole chez Emirates

De son côté, Jean-François Jeanne va s’envoler pour Dubai et va rejoindre la compagnie aérienne Emirates en tant que Vice President Global Sponsorship & Events.

« Nous devons énormément à Jean-François pour l’ensemble des excellents résultats obtenus pour le compte d’Infront. Durant son mandat, il a su significativement faire grandir et développer notre business ainsi que la notoriété de la marque Infront en marquant d’une empreinte indélébile le marché français. Notre filiale française est ainsi aujourd’hui en parfaite santé et en ordre de marche pour continuer son développement » ajoute Julien Ternisien. « Nous souhaitons le meilleur à Jean-François pour sa nouvelle aventure chez Emirates ».

Un annonceur qu’il connait bien pour l’avoir accompagné avec Infront depuis de nombreuses années, notamment sur les contrats signés avec Roland-Garros ou encore l’Olympique Lyonnais. « Mon parcours chez Infront a été extrêmement riche et épanouissant. J’ai eu la chance de pouvoir créer et construire la filiale française d’un des leaders de l’industrie. Après plus d’une décennie à travailler pour Infront, je laisse dernière moi une filiale en parfaite santé et garderai de solides amitiés » ajoute Jean-François Jeanne. « Après plus de 20 ans passés au service d’agences, Il me tarde d’attaquer ma nouvelle aventure chez Emirates où j’aurai le privilège de contribuer à construire la stratégie sports et événements d’une compagnie aérienne leader sur son marché ».

Jean-François Jeanne attaquera en septembre avec un dossier majeur, celui de la Coupe du Monde de Rugby 2023 dont Emirates est Partenaire.

