Nomination – Richard Teyssier nouveau Directeur marketing et marque monde de Puma

Hier, Puma a annoncé la restructuration de sa branche marketing au niveau international. A partir du mois de juillet, les départements gestion de la marque et opérations marketing vont déménager de Boston aux Etats-Unis à Herzogenaurach en Allemagne, au siège de la marque.

Adam Petrick, directeur mondial de la marque Puma ne sera pas du voyage et quitte la marque après plus de 20 ans chez Puma. « Il restera dans la société jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer une transition en douceur » explique l’équipementier allemand dans un communiqué.

A compter du 1er juillet, c’est le français Richard Teyssier qui dirigera l’organisation marketing à l’international en qualité de directeur monde du marketing et de la marque Puma (Global Brand & Marketing Director). Richard Teyssier a rejoint Puma en 2010 et occupe à ce jour le poste de directeur général Europe.

« Avec Richard Teyssier, nous avons trouvé le candidat idéal pour faciliter la stratégie d’élévation de la marque Puma à l’avenir. Il est non seulement un véritable spécialiste du marketing qui arrive avec une forte expertise dans la gestion de marque, il fait aussi partie intégrante de notre famille Puma et connaît l’entreprise par cœur grâce à ses plus de 12 années à la direction générale de Puma France et de Puma Europe » explique Arne Freundt, PDG de Puma. Une marque qui célèbre ses 75 ans en 2023.

La stratégie marketing servira évidemment à continuer de nourrir les activités commerciales de Puma qui a enregistré une chiffre d’affaires record en 2022 avec 8,465 milliards d’euros, un chiffre en hausse de 24,4% par rapport à 2021.

Pour continuer à pénétrer le marché américain accaparé par Nike, Puma North America aura de nouvelles responsabilité marketing locales pour la gestion des partenariats. Depuis quelques années, la marque est notamment de retour dans le basket et possèdent quelques joueurs NBA comme LaMelo Ball qui était en Europe il y a quelques jours pour une tournée promotionnelle mise en place par l’agence française Com’Over.

