Nomination : Soizic Pébereau nouvelle directrice marketing et commerciale de la Ligue Nationale de Rugby (LNR)

Hier, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a officialisé la nomination de Soizic Pébereau au poste de directrice marketing et commerciale.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre équipe de direction avec l’arrivée de Soizic Pébereau sur les activités marketing et commerciale. Sa très riche expérience dans le monde du sport sera un atout précieux pour le rugby professionnel » précise René Bouscatel, président de la LNR, dans un communiqué.

Avant de rejoindre la Ligue Nationale de Rugby, Soizic Pébereau était directrice sponsoring et partenariats de l’écurie BWT Alpine F1. Par le passé, elle a occupé des fonctions au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024, au Stade Français Paris, au Paris Saint-Germain (PSG) ou encore à la Fédération Française de Tennis (FFT).

« L’arrivée de Soizic Pébereau à la LNR est une très bonne nouvelle pour le rugby professionnel. De par l’ensemble des postes qu’elle a occupés dans le secteur sportif, Soizic a acquis une forte expérience qui profitera à la LNR et aux clubs dans leur développement sur les sujets stratégiques que sont la gestion des partenariats et de la billetterie, le marketing digital et la gestion des droits audiovisuels. » ajoute Emmanuel Eschalier, directeur général de la LNR.

Au poste de Directeur Marketing et commercial de la LNR, Soizic Pébereau succède ainsi à Thibaut Chatelard qui a rejoint l’AS Monaco au printemps dernier.

