Pour sa 12e saison consécutive, la chaîne L’Équipe diffusera le biathlon en clair et en direct. Plus de 360 heures de programmes sont prévues, avec deux nouveaux consultants et un dispositif spécial au Grand-Bornand.

Plus de 360 heures de diffusion et quatre compétitions au programme. La chaîne L’Équipe a dévoilé son dispositif pour la saison 2026-2027 de biathlon, qu’elle diffusera pour la 12e année consécutive en clair et en direct.

Du 26 novembre 2026 au 21 mars 2027, les téléspectateurs pourront suivre l’intégralité de la Coupe du monde, ainsi que les Championnats du monde, les Championnats d’Europe et les Mondiaux juniors.

À la présentation, Messaoud Benterki retrouvera une équipe de onze visages, renforcée par deux nouveaux consultants : Jean-Paul Giachino, ancien entraîneur de tir de l’équipe de France féminine, et Antonin Guigonnat, double champion du monde de relais récemment retraité.

Au pied des pistes au Grand Bornand

La chaîne proposera également un dispositif délocalisé au pied des pistes d’Annecy-Le Grand-Bornand, du 10 au 13 décembre, avec plusieurs journalistes et consultants mobilisés sur place.

Un investissement qui accompagne les excellentes audiences de la discipline. Lors de la saison 2025-2026, le biathlon a réuni 1 million de téléspectateurs en moyenne par course, avec un record à 1,7 million pour la mass start féminine de Nove Mesto.

Sur le numérique, L’Équipe revendique également 60 millions de vidéos vues sur ses différentes plateformes.

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