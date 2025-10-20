Pour la troisième année consécutive, Oakley, la OneSight EssilorLuxottica Foundation (OSELF) et Kylian Mbappé ont collaboré pour promouvoir la santé visuelle des jeunes à Madrid.

Cet événement a réuni 50 enfants issus de communautés défavorisées et 5 membres de l’association Inspired by KM (IBKM) pour une journée mémorable axée sur l’éducation, l’inspiration et l’accès aux soins oculaires.

Au programme : des tests visuels préliminaires, des inscriptions pour des examens complets de la vue, et la distribution de lunettes de soleil pour protéger les yeux des enfants. Kylian Mbappé, athlète emblématique d’Oakley, a partagé ses expériences personnelles, motivant les jeunes à poursuivre leurs rêves sans laisser des problèmes de vision les freiner.

Cette initiative s’inscrit dans la mission de l’OSELF de réduire les troubles visuels non corrigés d’ici 2050, un enjeu crucial alors que la myopie touche 19 % des enfants espagnols de 5 à 7 ans, avec une prévision d’augmentation à 30,2 % due à l’usage intensif des écrans.

« Une bonne vision est essentielle pour les enfants : à l’école comme dans le sport, elle leur permet d’apprendre, de jouer et de rêver plus grand », a déclaré Mbappé. « Le travail entrepris par la OneSight EssilorLuxottica Foundation et Oakley pour améliorer l’accès aux soins visuels fait profondément écho à la mission de ma propre association : We Care For All. »