Offre Alternance : Assistant.e coordination opérationnelle – ECOTRAIL

Lieu de travail : Issy-les-Moulineaux (92)

Périmètre travaillé et rattachement hiérarchique : Organisation d’événements trail-running au sein du pôle de la coordination opérationnelle sous la direction de la coordinatrice opérationnelle, des chefs de projet et de la direction de course

Interlocuteurs internes et externes : associations, institutions (communes, préfectures, département, région), fournisseurs, prestataires, bénévoles…

Enjeux :

Les événements que nous organisons accueillent entre 1000 et 13000 participants, que ce soit le grand public ou les entreprises avec des offres hospitalités (EcoTrail Paris, Les Foulées de l’Assurance, la Course Eiffage du Viaduc de Millau…)

Vous participerez à l’organisation et à la réussite d’une quinzaine d’événements trail-running en respectant le cahier des charges et en garantissant une coordination logistique efficace

A l’image de l’EcoTrail Paris, nous sommes une structure engagée et nous avons pour objectif de limiter l’impact de nos événements sur l’environnement. Le pôle coordination opérationnelle que vous intègrerez transpose cet engagement à ses missions.

Missions :

Coordination opérationnelle en amont des événements :

– gestion du matériel (inventaire, formalisation des besoins, répartition)

– participation à l’élaboration de divers livrables (plannings, dossiers techniques, plans…)

– participation au recrutement et au pilotage des équipes opérationnelles

– gestion des achats en corrélation avec le budget

Coordination opérationnelle pendant les événements :

– contrôle de la conformité du déploiement opérationnel au cahier des charges

– gestion de la logistique globale du matériel

– coordination des équipes et des différents prestataires

Participation à l’élaboration des bilans post-événements

Apports pour l’alternant :

Compétences métier développées :

– connaissance globale des pendants de l’organisation d’un événement

– connaissances techniques et logistiques

– relationnel avec les partenaires privés et publics

– connaissance du milieu associatif

Compétences personnelles développées :

– sens des responsabilités

– sens de la priorisation et de la coordination

– créativité dans la recherche de solutions

– autonomie

Indemnité : Minimum légal en vigueur + prise en charge 50% titre de transport

Qualifications souhaitées :

Niveau d’études requis : BAC+4 / BAC +5

Qualités requises : rigueur, autonomie, maturité, réactivité, sens du contact, sens de l’organisation, la connaissance du milieu du trail-running est un plus

Compétences requises : maîtrise des outils bureautiques Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Permis de conduire B

CONTACT : cthro@ecotrailorga.fr