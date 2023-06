Offre Alternance : Assistant(e) chef de projet marketing et communication – Fédération Française de Hockey sur Glace

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE, ASSOCIATION LOI 1901, RECHERCHE POUR UN CONTRAT D’ALTERNANCE DE 12 MOIS UN(E) ETUDIANT(E) EN ECOLE DE COMMUNICATION OU DE MARKETING. POSTE BASÉ À CERGY PONTOISE (95) A POURVOIR DES QUE POSSIBLE.

DESCRIPTION DES TACHES

Rattaché(e) au service communication et marketing, et placé(e) sous la responsabilité de la responsable de communication, vous contribuerez à la mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement initiés par la commission marketing de la Synerglace Ligue Magnus.

A ce titre, vous serez notamment en charge de :

– Coordonner les réunions entre tous les membres de la commission et rédiger les comptes rendus.

– Faire le suivi des dossiers, tenir à jour la feuille de route et les délais des projets.

– Gérer les projets qui nécessitent un apport transversal des clubs de la Synerglace Ligue Magnus, des autres services de la FFHG et de prestataire extérieurs.

– Coordonner la création des supports et les prestataires.

COMPETENCES REQUISES

– Maîtrise des outils bureautiques (Suite Office) et logiciels de PAO serait un plus

– Connaissance des logiciels de PAO (Suite Adobe) serait un plus,

– Connaissance des outils de mise en ligne Web (WordPress) appréciée.

COMPETENCES et QUALITES REQUISES

– Polyvalent(e) et bien organisé(e), vous serez amené(e) à travailler sur différents projets et à tenir les délais.

– Bonne capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction (orthographe),

– Bon relationnel et capacité à travailler en équipe,

HORAIRES ET INDEMNITES

– Temps partiel possible en fonction des cours

– Indemnités légales + Tickets restaurant

DISPONIBILITE : Poste à pourvoir dès septembre

QUALIFICATION : BAC + 3, formation en communication, en marketing ou dans le secteur sportif

CONTACTS FFHG

Les candidatures sont à envoyer à contacts@ffhg.eu