Offre alternance : Assistant(e) communication – Ecotrail Organisation

STRUCTURE CONVENTION : SAS ECOTRAIL ORGANISATION

STRUCTURE D’ACCUEIL : SAS ECOTRAIL ORGANISATION

PÉRIODE DE CONTRAT à partir de septembre 2023

Contrat d’alternance (1 an ou 2 ans)

Périmètre travaillé : Communication directe ou indirecte sous la direction du Responsable communication

Interlocuteurs internes et externes : Graphiste, Agence de presse, coureurs, Influenceurs, Institutions (Communes, Département, Région), Prestataires, Partenaires.

Enjeux : Être au coeur de l’Organisation en travaillant à la préparation et au déploiement de

– La 17ème édition de l’EcoTrail Paris (14.000 participants) qui se tiendra du 14 au 16 mars 2024,

– la 15ème édition des Foulées de l’Assurance (5.000 participants) qui se tiendront le 31 mars 2024,

Être au coeur de l’organisation et participer à la réussite et au bon fonctionnement des événements en garantissant une communication efficace et en fiabilisant les outils.

Missions :

– Gérer en autonomie la relation avec les coureurs (suivi par mail),

– Suivre l’évolution des inscriptions,

– Gérer l’activation des partenariats,

– Déployer les stratégies et plans de communication,

– Gérer les demandes spécifiques des coureurs invités et des élites,

– Mettre à jour les plateformes de communication digitale (réseaux sociaux, site internet…),

– Préparer et mettre en place les cérémonies protocolaires,

– Suivi des demandes de visuels auprès du graphiste,

– Rédiger et envoyer des newsletters.

Lieu de la mission : Issy les Moulineaux (92)

Rattachement hiérarchique : Coordinateur global /Responsable communication

Indemnité Minimum légal en vigueur + prise en charge 50% titre de transport

Apports pour l’alternant

Compétences métier développées : Connaissance du fonctionnement d’une organisation d’événement, connaissance des relations partenaires privés et publics, connaissance du milieu associatif, maitrise des plateformes de communication, management sans lien hiérarchique.

Compétences personnelles développées :

– Sens des responsabilités

– Créativité dans la recherche de solutions

– Autonomie

– Sens de la priorisation et de la coordination

– Réactivité

Qualifications souhaitées

Niveau d’études requis : BAC+4 / BAC +5

Qualités requises : rigueur, autonomie, maturité, réactivité, sens du contact, bon sens de l’organisation, passé sportif idéalement Trail et/ou Running

Compétences requises : maîtrise des outils bureautiques Office (Word, Excel, Powerpoint,

Outlook) et Photoshop / Canva

Bon niveau d’anglais, la maitrise d’une autre langue est un plus

Permis de conduire B

Envoi des réponses (CV + lettre de motivation) à Alexandre LUCAS par mail à : alucas@ecotrailparis.com – 06 60 65 68 71