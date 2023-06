Offre alternance : Assistant(e) Marketing et Commercial – Stade Nicois Rugby

1- Descriptif du poste

Assistant( e) Marketing et Commercial en alternance au Stade Nicois Rugby.

Le Stade Niçois Rugby évolue en Nationale 1, au 3e échelon du rugby professionnel Français. Le club est basé à Nice et dispute ses rencontres au Stade des Arboras.

Le club dispose d’un réseau business de plus de 120 entreprises partenaires réunies au sein de notre business club : le club 1912. Il organise également plusieurs évènements tout au long de la saison afin d’animer ce club des partenaires.

L’Assistant(e ) Marketing et Commercial sera placé sous la responsabilité du directeur du développement et travaillera avec l’ensemble des collaborateurs de la cellule développement.

2- Missions

Au sein de la cellule développement vous aurez pour objectif d’assurer la mise en place de la stratégie marketing du club et son développement commercial.

Le chargé de communication devra principalement (liste non exhaustive) :

– Participer à la conception de la stratégie et des activations marketing du club

– Produire et diffuser l’ensemble des campagnes d’e-mailing

– Suivre, segmenter et développer la base de données

– Suivre, animer et développer notre réseau de partenaires

– Accompagner le directeur du développement sur la construction des offres commerciales

– Participer à la prospection et la recherche de nouveaux partenaires

– Gérer l’ensemble de l’administration des ventes et du suivi administratif des contrats

– Construire des bilans et reportings réguliers

3- Compétences requises

– Utilisation d’un logiciel CRM

– Connaissance des techniques de ventes et de prospection

– Maîtrise des process de commandes et du suivi de clientèle

– Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable

4- Qualités et qualifications requises

– Bac + 3/4 (niveau master) en études de commerce, management et/ou marketing

– Expérience commerciale requise

– Connaissance du rugby et de son environnement

– Grande force de conviction et très bonne élocution

– Savoir travailler en équipe

– Résistance au stress et persévérance

– Force de proposition et capacité d’adaptation

– Rigueur, anticipation et organisation

– Excellent relationnel

– Sens des responsabilités et autonomie

– Enthousiasme

5- Durée et spécificités

– Présence physique sur nos événements

– Travail le week-end

– Début : Août 2023

– Rémunération en fonction du profil

Les candidats devront adresser leurs CV, lettre de motivation et leur rythme d’alternance à matthieu.aimar@stadenicois.fr en indiquant « offre : assistant Marketing et Commercial en alternance au Stade Niçois Rugby » en objet de mail.