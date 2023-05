Offre Alternance : Business Developer Sponsoring – Sportsly

Créée en 2021, Sportsly est une agence spécialisée auprès des clubs amateurs et semi-professionnels, sur trois accompagnements : prospection et fidélisation des partenaires, aide à la communication, et conseils pour optimiser leur gestion.

Pour compléter nos équipes afin de répondre aux besoins de nos clients, les clubs, nous recherchons un(e) Business Developer Sponsoring en alternance à partir de septembre 2023.

Le profil recherché :

– Vous préparez un B3 ou Master dans le commerce ou management du sport

– Passionné par le monde du sport amateur et semi-professionnel

– Une première expérience dans la prospection commerciale B2B

– Savoir remplir les objectifs grâce à un travail volontaire et rigoureux

– S’adapte à l’environnement start-up : responsabilités, sait prendre des initiatives, dynamique et culture du résultat

Les missions principales :

– Se créer et enrichir notre base de données de prospects/clients

– Prospection, prise de RDV, signature

– Elaborer des propositions sponsoring en adéquation avec les besoins rencontrés par les prospects

– S’assurer de la bonne exécution des contrats et force de proposition pour fidéliser le partenaire

Modalités :

Bureaux au Stade Olympique Yves-du-Manoir – Colombes

Rémunération légale selon vos critères (âge, études…)

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

CONTACT : contact@sportsly.fr