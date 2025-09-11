Offre Alternance : Chargé(e) de Communication et d’évènementiel – M SPORTS

Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Communication et d’Évènementiel en alternance pour rejoindre notre équipe dynamique. Si vous êtes passionné(e) par les arts martiaux et avez un talent pour l’organisation d’événements, ce poste est fait pour vous Vous aurez l’opportunité de contribuer à la mise en place d’événements interclubs, de stages de MMA et de boxe thaï, tout en développant vos compétences en communication et en commercial.

Missions

Organisation et Gestion d’Événements

– Planifier et organiser des événements interclubs.

– Coordonner des stages de MMA et de boxe thaï.

– Organisations de challenges sportif

– Assurer la logistique et le bon déroulement des événements.

Communication

– Promouvoir les événements auprès des adhérent(e)s et sur les réseaux sociaux.

– Créer des supports de communication (affiches, newsletters, posts sur les réseaux sociaux).

– Gérer les relations avec les partenaires et les sponsors.

Commercial

– Vendre les événements auprès des adhérent(e)s.

– Participer à la prospection de nouveaux participants et partenaires.

– Assurer un suivi des inscriptions et des paiements.

Accueil

– Accueillir les adhérent(e)s et les visiteurs.

– Répondre aux demandes d’information sur les événements et les activités du club.

Profil recherché

– Étudiant(e) en communication, marketing, événementiel ou dans un domaine similaire.

– Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles.

– Passionné(e) par les arts martiaux et/ou les sports de combat.

– Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs tâches simultanément.

– Bonnes compétences en communication écrite et orale.

– Maîtrise des outils de bureautique et des réseaux sociaux.

– La maîtrise de l’arabe serait un atout supplémentaire apprécié.

Conditions

– Type de contrat : Alternance

– Durée : 12 à 24 mois

– Localisation : Vaulx-en-Velin

– Horaires : 8h-15h ou 15h-22h

– Disponibilité : 1er septembre 2025

– Type d’emploi : Temps plein, Alternance

– Lieu du poste : En présentiel