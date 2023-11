Offre Alternance : Chargé(e) de communication – VGA Saint-Maur

Quatrième club omnisports de France, la Vie au Grand Air Saint-Maur compte aujourd’hui 9 600 adhérents répartis sur 40 sections sportives. Acteur majeur de la vie sportive du Val-de-Marne depuis plus de 100 ans, le club propose près de 80 disciplines différentes adaptées à tous les publics. Proposant du sport loisir, du sport de compétition, du sport haut niveau et du sport santé, la VGA Saint-Maur a à cœur de proposer toutes les pratiques au plus grand nombre.

Après la participation de 7 de nos sportifs aux Jeux Olympiques de Tokyo durant l’été 2021, nous aurons à cœur de suivre la délégation qui participera à la prochaine olympiade lors de Paris 2024.

Vous participerez au déploiement du plan de communication de la VGA Saint-Maur afin d’assurer une visibilité maximale sur nos supports digitaux.

Missions

Directement rattaché(e) à la Chargée de Communication, vos missions seront les suivantes :

• Création de contenus digitaux pour les réseaux sociaux du club omnisports promouvant les sections, les événements, , les sportifs, les bénévoles…

• Montage de vidéos adaptées aux différentes plateformes de diffusion : séquençage d’extraits de vidéos et adaptation en fonction du format souhaité (long ou court format, horizontal ou vertical, etc)

• Réalisation des Facebook Live des événements

• Support à la gestion et animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter et Linkedin)

• Développement de l’engagement et des interactions du club sur les réseaux sociaux

• Reporting des statistiques

• Missions complémentaires :

o Support lors de nos événements

o Aide à la création de supports de communication (brochures, présentations, flyers…)

Profil

• Étudiant en Master Communication / Journalisme / Digital / Marketing, vous avez un attrait certain pour la communication, les réseaux sociaux

• Intérêt pour le sport et les valeurs qu’il véhicule ;

• Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et Linkedin)

Qualités requises pour appréhender au mieux la mission

• Capacité à travailler en équipe ;

• Sens de l’organisation et rigueur ;

• Adaptabilité et flexibilité compte tenu du planning hebdomadaire et selon les événements prévus ;

• Bonne qualité rédactionnelle et aisance relationnelle ;

• Savoir utiliser tous les réseaux sociaux de façon professionnelle et créative

• Connaissance du monde associatif et de la structuration d’un club omnisports

• Être passionné et alerte sur les événements et les actualités du monde sportif serait un bonus.

Informations utiles inhérentes à la mission

• Alternance

• Temps de présence : selon le calendrier pédagogique

• Période : dès que possible

• Rémunération : selon rémunération légale

A propos de la VGA St Maur

Plus d’informations sur le site internet du club : www.vga-fr.org

Candidatures avec CV + Lettre de motivation à adresser à Vanessa DRIOUCH à l’adresse communication@vga-fr.org