Offre Alternance : Chargé(e) de Mission Business Performance – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif qui fournit des solutions axées sur le client et basées sur la confiance et la transparence, une expérience approfondie de l’industrie et un réseau mondial, de l’innovation, du digital et de la data intelligence. SPORTFIVE connecte de manière stratégique et créative les marques, les ayants-droit, les plateformes médias et les fans afin de créer et activer des partenariats dans le sport.

Tout en créant de la valeur et de la croissance à long terme pour tous, SPORTFIVE conduit souvent l’industrie du sport vers l’avenir grâce à ses solutions digitales innovantes et vise ainsi à être le partenaire le plus progressif et le plus respecté dans le sport.

En France, SPORTFIVE est l’agence commerciale et marketing d’ayants-droits majeurs, générant entre autres un tiers des revenus sponsoring de la Ligue 1. Les partenariats exclusifs avec des ayants-droits comprennent notamment : Olympique Lyonnais, LOSC Lille, RC Lens, AS Saint-Etienne, AJ Auxerre et Valenciennes FC en football, Stade Français en Rugby et la League of Legends European Championship pour Riot Games en esport. L’agence aide divers autres ayants-droit à internationaliser leur marque en Europe et dans le monde, négocie de précieux partenariats et conseille également diverses marques de premier plan dans l’activation de leur partenariat. En outre SPORTFIVE commercialise les packages VIP des plus grands évènements sportifs et musicaux français (Stade de France, Roland Garros, RWC 2023, etc…).

SPORTFIVE opère grâce à un réseau de plus de 1.200 experts locaux connectés basés dans 15 pays à travers le monde, présents dans le football, l’olympisme, le rugby, le golf, l’esport, les sports automobiles, le handball, le tennis, le football américain, le basket-ball, le hockey sur glace, les événements multisports et bien d’autres encore.

Missions :

* Superviser l’activité Hospitalité du siège en collaboration avec le directeur Hospitalité et le VP Sales

* Elaborer un suivi hebdomadaire de l’activité et des performances ;

* Concevoir et organiser les réunions commerciales Hospitalité (mensuelles et bimensuelles) ;

* Coordonner la mise en place des campagnes emailings et d’outils d’aides à la prospection pour les commerciaux hospitalités, en collaboration avec le service Marketing.

* Fournir de manière régulière des outils de prospection aux commerciaux sponsoring, siège et clubs, (pige nomination, fichiers BI, listing annonceurs TV, etc).

Profil :

* Formation Bac +4/5 avec une spécialisation Marketing et/ou Commercial

* Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

* Excellent relationnel, autonome, réactif et force de propositions

* Grand intérêt pour le sport en général et pour ses enjeux économiques

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

