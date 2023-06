Offre Alternance : Commissaire de piste, animateur, évènementiel – OnlyKart

OnlyKart, plus gros complexe multi-loisirs de la région Lyonnaise, situé à Dagneux (01), à 20 min de Lyon, propose des activités de loisirs indoor et outdoor : karting électrique indoor, karting bio-éthanol outdoor, bowling, laser game, réalité virtuelle et karaoké. Nous recrutons en alternance ou stage (de 6 mois) un agent d’accueil évènementiel, avec des missions de communication à partir de Septembre 2023.

Quelles sont tes missions sur lesquelles tu seras formé ?

– Accueil, encadrement et gestion de la clientèle.

– Présentation des consignes de sécurité et veiller à leur application.

– Gestion des sessions via le logiciel.

– Maintenance et entretien de la piste et du complexe.

– Animation des groupes particuliers et séminaires d’entreprises.

Le stage, étant polyvalent, a des possibilités d’évolutions en fonction des compétences du stagiaire avec pour principales missions :

– Pour la mécanique : maintenance préventive et curative sur les karts et contrôle des EPI.

– Accompagnement sur la communication et notamment la gestion des réseaux sociaux.

– Gestion d’événements (course endurance, événement BtoB…)

Qualités requises :

– Dynamique

– Polyvalent

– Bon relationnel

– Esprit d’équipe et disponibilité

Indispensable :

– Permis B + véhicule

– La satisfaction client est votre moteur

– Disponible soir et week-end

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique ? Envoyez votre CV et Lettre de motivation à olivierfaure@onlykart.com