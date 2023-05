Offre Alternance : Communication – Premiers de Cordée

Premiers de Cordée

Association reconnue d’intérêt général, Premiers de Cordée propose régulièrement et gratuitement des activités sportives auprès des enfants malades et/ou en situation de handicap. ADN de l’association depuis sa création, le programme « Sport à l’Hôpital » comprend de nombreuses actions pour initier un maximum d’enfants à la pratique sportive, partout en France. En complément, Premiers de Cordée propose des actions de sensibilisation au handicap auprès des entreprises et scolaires. Ce programme participe au financement des actions « Sport à l’Hôpital ».

Les missions

Dans une ambiance de travail dynamique, l’alternant/e trouvera des conditions optimales pour apprendre et monter en compétence dans le cadre d’une mission d’intérêt général.

– Participer à la gestion des différents comptes sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube)

– Appui à la création de contenus , à la programmation du planning éditorial et le suivi statistiques sur les différents comptes des réseaux sociaux

– Appui sur la mise à jour et rédaction des actualités sur le site internet de l’association

– Mise à jour et création de supports de communication (ex :newsletter, fiches pratiques etc.)

– Appui sur l’animation de la communauté « Premiers de Cordée » en lien avec la Commission de la Vie Associative

– Appui sur la coordination des événements de l’association (Journées Évasion, Tournées du Sport à l’Hôpital notamment)

– Appui logistique sur les actions de l’association

Compétences (savoir, savoir-être et savoir-faire) :

– Maîtrise des réseaux sociaux, des outils de programmation

– Qualités rédactionnelles et bonne orthographe

– Bonne connaissance des outils de création (Canva, Photoshop)

– Bonne connaissance du Pack Office

– Volontaire, dynamique, sens de l’organisation, ponctuel

– Esprit d’équipe, écoute, empathie

Profil recherché

Vous êtes en formation communication bac+4 à la recherche d’une alternance.

Vous recherchez une mission qui fait sens et êtes à l’aise sur les secteurs du sport, de l’associatif et du digital.

Modalités

Contrat en alternance : 1 ou 2 ans

Prise de poste : Septembre 2023

Lieu : Saint-Denis (93) et Neuilly-sur-Seine (92) / des déplacements sont à prévoir dans le cadre des évènements de l’association

Rémunération barème légale

Contact CV + lettre de motivation + planning à envoyer à Julie GARCIA : julie.garcia@premiersdecordee.org