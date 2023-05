Offre Alternance : Conseiller de vente – GOLF LAND

GOLF LAND, acteur majeur dans la vente de matériel de Golf, recrute dans le cadre de son développement deux conseillers de vente en alternance pour la rentrée 2023.

MISSION :

Doté d’un excellent relationnel, orienté satisfaction client et ayant le goût du commerce, vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre sens des responsabilités, votre rigueur et votre sérieux.

Vous conseillez nos clients dans leurs choix en assurant une mise en rayon qualitative. Vous accueillez, écoutez et dialoguez avec nos clients pour répondre à leurs attentes. Vous contribuez à la fidélisation de nos clients en leur proposant les différents services du magasin.

QUALIFICATION :

Vous êtes éligible à une formation Bac à Bac+5, vous aimez le monde du sport et vous êtes passionné(e) par le golf.

Lieu de travail : Travail en journée en présentiel sur le site de Corbeil-Essonnes (91100)

Durée hebdomadaire : 35 heures

Type de contrat : apprentissage ou professionnalisation

Rémunération : selon niveau d’études + âge ! Formation prise en charge à 100% par l’entreprise

Avantages : Titres restaurants, Participation au transport, réductions dans les boutiques toute l’année

Vous vous reconnaissez dans ce profil, Rejoignez l’équipe Golf Land !

Poste à pourvoir dès que possible, envoyez votre CV + lettre de motivation à l’adresse serviceclients@golf-land.fr