Offre Alternance : Service Client et Gestion SAV spécialisé(e) en Padel – Esprit Padel Shop

N°1 sur le marché de la vente en ligne de matériel de padel en France, Esprit Padel Shop s’impose de jour en jour comme un acteur incontournable sur ce marché à fort potentiel.

Pour la petite histoire, Esprit Padel Shop a été créé au sein d’Esprit Padel, qui est le club de padel le plus important de la région lyonnaise. C’est grâce à notre expertise et nos plusieurs années d’expérience dans le monde du padel que nous avons pu lancer avec succès l’aventure Esprit Padel Shop.

Passion, expertise et confiance sont les différentes valeurs de notre entreprise que nous voulons diffuser au sein de toute la communauté Padel.

Avec l’explosion du marché du padel ces dernières années dans le monde entier, Esprit Padel Shop mise sur une forte croissance dans les années qui viennent. Nous sommes donc à la recherche d’une personne motivée afin de participer au développement d’Esprit Padel Shop.

Vous aurez donc les missions suivantes en collaboration avec le responsable du service client :

• Gérer les demandes des clients par email, téléphone et via les réseaux sociaux.

• Traiter les réclamations et les retours des clients en coordination avec notre équipe logistique.

• Fournir des conseils et des informations sur nos produits pour aider les clients à prendre des décisions d’achat éclairées.

• Participer à l’amélioration continue de notre service client et SAV.

• Travailler en étroite collaboration avec notre équipe marketing pour partager les retours des clients et améliorer notre offre.

Qualifications :

• Étudiant(e) en commerce, gestion, communication ou dans un domaine pertinent.

• Excellentes compétences en communication et capacité à travailler dans un environnement dynamique.

• Capacité à résoudre les problèmes de manière autonome et à gérer plusieurs tâches simultanément.

• Passion pour le sport, en particulier le padel, est un plus.

• Maîtrise de l’anglais serait un plus.

Ce que nous offrons :

• Un environnement de travail dynamique et stimulant dans une entreprise leader dans son domaine.

• Une expérience précieuse et diversifiée dans le secteur du e-commerce et du sport.

• Collaboration avec une équipe passionnée et motivée.

• Un regard en coulisse sur le fonctionnement d’une entreprise de e-commerce prospère

CONTACT : contact@esprit-padel-shop.com