Offre Alternant(e) – Assistant(e) Sales Support & Insights – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations, évènements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel: commercialisation de droit média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

SPORTFIVE est à la recherche d’un(e) Assistant(e) Sales Support & Insights F/H en contrat d’alternance.

Missions

Fiches et études approfondies autour de secteurs d’activité émergents/prospects à potentiel

Création de listes de marques à prospecter en fonction des priorités commerciales de l’agence

Utilisation des données à disposition (audiences, valorisation média, opinion, bases de données…) pour rationaliser les recommandations faites aux annonceurs

Création et mise à jour de tableaux de bord à destination des clubs, équipes internes et partenaires

Profil

Formation Bac+4 ou Bac+5 (Université ou Ecole de Commerce) de préférence avec spécialisation Marketing, Commercial ou Data

Une spécialisation et/ou une première expérience dans le domaine du markerting sportif serait un plus

Très bonne connaissance du sport business et de ses acteurs (marques, ayants-droits…)

Réel intérêt pour le sponsoring sportif, notamment le football et l’esport

Compréhension des services proposés par SPORTFIVE

Grande capacité d’analyse et de synthèse

Rigueur et organisation

Excellent relationnel, autonome et proactif

Maitrise des outils de bureautique : Excel, PowerPoint, Word … Un outil de data visualization est un plus

Anglais indispensable

Salaire selon les grilles légales

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

CONTACT : fabien.devaud@sportfive.com