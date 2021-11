Offre de Stage / Alternance : Assistant(e) Business Intelligence – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

Contrat d’alternance ou stage

MISSIONS :

Sous la supervision du Manager Business Intelligence :

Market Intelligence

– Aide à la prospection et recherche de nouvelles marques pour des projets sponsoring et hospitalité

– Création et développement d’outils d’aide à la performance commerciale, en collaboration avec les cellules commerciales (gestion de bases de données, veille sectorielle, veille sur la presse économique, notes sur les entreprises, analyses marchés, benchmark secteurs…)

– Création d’outils d’aide à la vente et de bases de données

– Veille et analyse de marchés / secteurs

– Gestion de la revue de presse

Etudes

– Analyses des retombées média pour les clubs/sponsors

– Suivi et traitement hebdomadaire des audiences sports

– Gestion d’études d’opinion pour le compte de clients (notoriété, intérêt, image…)

– Sourcing données d’opinion sur le sport en fonction des besoins spécifiques

– Consulting sur des missions d’activation et réponses à des appels d’offres

– Réalisation de présentations / rapports stratégiques à destination des clients (internes ou externes)

– Identification et proposition de nouveaux outils data

COMPETENCES CLES

– Parfaite compréhension des métiers et enjeux de SPORTFIVE et du sponsoring sportif

– Curiosité naturelle vis-à-vis des tendances économiques, sociétales et du marché du sponsoring

– Capacité à piloter des prestataires externes

– Appétence pour les plateformes digitales

PROFIL

– Formation Bac+4 ou Bac+5 (Université ou Ecole de Commerce), de préférence avec spécialisation Marketing, Commercial ou Data

– Une spécialisation et/ou une première expérience dans le domaine du marketing sportif serait un plus

– Très bonne connaissance du sport business et de ses acteurs (marques, ayants-droits…)

– Réel intérêt pour le sponsoring sportif, notamment le football et l’esport

– Compréhension des services proposés par SPORTFIVE

– Grande capacité d’analyse et de synthèse

– Rigueur et organisation

– Excellent relationnel, autonome et proactif

– Maitrise des outils de bureautique : Excel, PowerPoint, Word… Un outil de data visualization est un plus

– Anglais indispensable

CONDITIONS

– Rémunération : Selon profil

– Avantages : 50% du titre de transport + Ticket restaurant (20 x 10,50€ par mois) +

Merci d’envoyer votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse suivante : fabien.devaud@sportfive.com