Offre de Stage / Alternance : développeur / consultant junior – Groupe SPQR

DEVELOPPEUR / CONSULTANT(E) SECTEUR SPORT

Poste basé à Lille

Année 2023_2024

Qui sommes-nous ?

Le groupe SPQR réunit près de 30 consultants et s’inscrit dans une organisation globale intégrant quatre structures aux expertises complémentaires :

• SPQR Conseil, apporte son concours au secteur public et parapublic sur l’ensemble des champs les concernant (sport, culture, social, médico-social, sanitaire, restauration, équipement, enseignement…) autour des items clés : maîtrise financière, optimisation de gestion, sécurisation juridique et développement.

• Populus études, acteur et expert reconnu de l’économie sociale et solidaire, spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques, la concertation locale et les diagnostics de territoire.

• CITIA, expert de la commande publique.

• Tertialys, expert de la restauration

Nous apportons un conseil et des appuis de haut niveau aux collectivités et établissements publics, ainsi qu’aux acteurs associatifs et privés de l’économie sociale.

Notre groupe se veut d’ambition ouverte et internationale : nous intervenons auprès d’acteurs français et internationaux avec une forte présence auprès des DROM-COM et des bailleurs de fonds.

Nous disposons de solides références en gestion publique et public-privée en France, dans tous les outre-mer, dans le Caucase, en Méditerranée, et en Afrique.

SPQR développe aujourd’hui son soutien aux collectivités, clubs de haut niveau, associations et entrepreneurs privés dans le domaine du sport : accompagnement sur de la construction ou de la réhabilitation d’équipements sportifs, sur de la gestion de structures et de la gouvernance ainsi que sur l’exploitation et la programmation.

Le poste

Pour accompagner son développement et le développement de l’offre d’accompagnement des collectivités et des acteurs privés autour des équipements sportifs et de la gestion du sport, le groupe SPQR recherche un développeur / consultant junior

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à intervenir sur les deux thématiques majeures suivantes, sous la responsabilité directe du consultant senior sports :

Business development dans le domaine du sport:

– création, mise en œuvre et déploiement de fichiers commerciaux

– prospection commerciale et présentation de notre offre auprès de prospects et contacts

– reporting

– participation à la rédaction de propositions commerciales et d’études à destination de prospects

Appui sur les missions remportées, avec principalement :

– diagnostic de territoires

– analyse de gouvernance et audits organisationnels

– benchmark et études de marché

– pilotage de structure et optimisation des moyens financiers, techniques et humains

– modes de gestion

– marketing et tarification

– correctifs d’exploitation

– études statistiques, démographiques, socio-économiques rétrospectives et prospectives

Perspectives

Nous concevons nos alternances/stages comme une véritable étape de préembauche.

Aussi, nous garantissons à nos alternant/stagiaires un dispositif de mentorat, une formation régulière et une mise en situation réelle sur les missions.

Profil

Issu(e) d’une formation supérieure (ENS, IEP, grandes écoles, écoles de commerce, université, école de sport business…), vous justifiez d’une bonne connaissance du système sportif français (institutions, collectivités, acteurs privés), de sa structure et de ses problématiques et disposez d’une appétence certaine pour le déploiement commercial.

Niveau master obligatoire (M1 ou M2).

Vous disposez d’un goût prononcé et de connaissances minimales pour a minima un des items suivants :

– développement commercial

– contrôle de gestion / analyse financière

– marché du sport

– études et préconisations

Vous avez une grande aisance dans la communication orale et écrite et un très bon sens de la formalisation.

Vous avez un souci constant de développer vos connaissances et faites preuve de qualités d’adaptation, de rigueur et de proactivité qui vous permettent de contribuer à l’excellence de notre service auprès de nos clients.

Forme du contrat et rémunération

Le stagiaire sera placé sous la responsabilité du consultant senior sports et culture (Olivier Maillard). Il sera basé à Lille (59).

Stage ou alternance conventionné(e) avec rémunération légale.

Durée et format à déterminer ensemble en fonction du cursus et du rythme scolaire de l’étudiant(e).

Déplacements possibles en France.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à olivier.maillard@spqr-conseil.fr