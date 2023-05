Offre de Stage : Assistant Billetterie/Boutique (F/H) – ESTAC

L’ESTAC, club de football professionnel, est à la recherche d’un Assistant Billetterie/Boutique (F/H) en stage pour une durée de 6 semaines minimum du 19/06/2023 au 28/07/2023. Au sein des services billetterie et boutique, vous interviendrez principalement dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison 2023/2024.

Vos missions :

• Assistance lors de la campagne d’abonnement et réabonnement

• Assistance lors de la campagne d’abonnement VIP et Partenaires

• Suivi et gestion de la bonne mise à disposition des différents abonnements

• Suivi et gestion des demandes internes ainsi que des différentes entités de l’ESTAC

• Gestion des arrivages et des stocks de la nouvelle collection pour la boutique officielle

• Participation à l’inventaire et au bon déroulement des opérations

• Réalisation de transferts sur textile, mise en place des produits

Le profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) idéalement d’une formation Bac+2 minimum, en vente ou commerce.

• Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et commercial, ainsi que d’une grande rigueur et organisation

• Vous êtes disponible, réactif(ve) et disposez d’une bonne gestion du stress

• Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe

Les compétences requises :

• Maîtrise des techniques de vente et commercialisation

• Maîtrise du pack office

• Maîtrise de l’anglais appréciée

Notre politique « Safeguarding » :

L’ESTAC s’associe à la politique de prévention et de protection des mineurs « Safeguarding » menée par le City Football Group. Dans le cadre de cet engagement, le club s’engage à promouvoir et à protéger les droits et le bien-être de tous les enfants et autres personnes vulnérables qui entrent en contact avec nos activités. Ce critère est un point essentiel dans notre politique de recrutement.

Lieu, temps de travail, nature du contrat et rémunération :

• Lieu : 126 Avenue Robert Schuman, 10000 TROYES

• Temps de travail : 35h hebdomadaire

• Nature du contrat : convention de stage

• Rémunération : non rémunéré

Merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à jobs@estac.fr avant le 02/06/2023