Offre de Stage : Assistant Chef de projet Digital – QUARTERBACK

QUARTERBACK est une agence pionnière en Marketing Sportif et Événementiel depuis plus de 35 ans. Nous sommes spécialisés en conseil, organisation et production global d’événements ; en développement de grands projets pour les entreprises ou institutions sportives ; mais aussi en hospitalités, voyages & séminaires/MICE ; ainsi qu’en sponsoring et accompagnement des marques sur nos événements propriétaires ou sur leurs dispositifs partenaires.

Nous recherchons actuellement un (une) stagiaire à temps plein, conventionné(e) en tant qu’Assistant Chef de projet Digital.

Le stagiaire interviendra sur les différentes missions digitales du pôle production (Organisation d’événements), basé à Boulogne Billancourt (92) – poste à pourvoir dès que possible.

Dates du contrat de professionnalisation :

Stage conventionné 6 mois minimum

Disponibilité immédiate pour 6 mois (au plus tard le 20 Novembre).

Temps plein (5 jours en entreprise)

Les missions en détails :

Le stagiaire assistera les équipes Quarterback sur les missions suivantes :

– Accompagnement digital de l’un de nos clients

– Gestion d’une plateforme dédiée

– Modération de la plateforme

– Gestion du SAV

– Réflexion sur les évolutions potentielles

– Gestion des outils d’analyse et reporting des chiffres

Profil souhaité :

– Vous êtes motivé(e), enthousiaste et avez une affinité pour l’événementiel et le sport

– Excellente communication et partage des informations avec les équipes

– Capacité Rédactionnel

– Une connaissance du domaine digital est un plus

– Utilisation des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Google Drive…

Qualités requises :

– Organisation

– Rigueur

– Autonomie

– Proactif

Rémunération :

– Gratification de 800€ mensuel

– Tickets restaurant (prise en charge de 60 % par l’employeur)

– Remboursement de 50% du Passe Navigo

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au format PDF par mail à Ombeline Duray : duray@quarterback-group.fr et Romain Herail : herail@quarterback-group.fr