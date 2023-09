Offre de stage : Assistant chef de projet événementiel – Golazo Sports

A propos de Golazo Sports France :

Agence spécialisée dans l’organisation d’évènements, la société Golazo Sports a su séduire marques, athlètes et institutions grâce à une approche à 360° du marketing sportif.

Organisateur de certaines des cyclosportives les plus mythiques de France (Marmotte Alpes, 3 Ballons,

UCI Granfondo Vosges, Tour du Mont Blanc Cyclo).

Notre mission est de faire bouger un maximum de monde à travers le sport et sa pratique.

Détails des missions :

En relation directe avec le chef de projet, vous aurez à mener diverses missions afin d’accompagner l’équipe dans la préparation et la livraison de nombreux événements.

• En amont des événements :

o Recrutement et gestion des bénévoles

o Demandes d’autorisations et suivis (préfecture, départements, mairies, …)

o Gestion et veille des demandes des participants (gestion des mails, téléphonie, réactivité, …)

o Préparation des événements (réalisation de roadbooks, gestion de planning, création de fichiers contact, suivi du dispositif de sécurité, …)

• Sur le terrain :

o Coordonner et gérer les bénévoles sur les événements et réalisation du suivi opérationnel des dispositifs mis en place

• Après l’événement :

o Réaliser un reporting permettant le suivi de l’état des missions exécutées

Profil recherché :

– Cursus universitaire ; Bac +4/5 de type université ou école de commerce

(Management du Sport, …)

– Intérêt pour l’événementiel et le sport (connaissance de l’univers du cyclisme serait un plus)

– Maîtrise du pack Office

– Anglais courant (large majorité de nos participants sont des étrangers)

– Initiative, disponibilité, dynamisme, rigueur, autonomie

– Excellent relationnel et organisation

– Permis B exigé

Conditions :

– Poste basé à Lyon

– Au minimum 4 week-ends travaillés sur la période de stage (1 en mai, 2 en juin et 1 en

juillet)

– Début à définir, au plus tard mi-février

– Rémunération conventionnée

Contact et localisation :

– Golazo Sports / Sport Communication – 23 rue Crepet, 69007 Lyon.

Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation) uniquement par e-mail à matthieu.fenault@golazo.com