Offre de stage : Assistant Chef de Projet Présentation Sportive – AONO

Offre de stage : Assistant Chef de Projet Présentation Sportive

À partir de Juillet 2023 – 6 mois

NOTRE AGENGE

Aono est une agence accompagnant les acteurs du sport (annonceurs, fédérations, clubs, sportifs) dans la définition et le déploiement de leur stratégie de Partenariat et de Fan Experience.

Nous les aidons à atteindre leurs objectifs en déployant notamment des expériences Digitales SoMe , Brand content) et des expériences terrain (Ex et In stadia, en Point de vente, etc.)

Nous comptons parmi nos clients la FFF, la FFR, EDF, KFC, SFR, Intermarché, Arkema, etc.

VOS MISSIONS

Vous serez en relation directe avec le Responsable Stadium Expérience afin de livrer le Programme de Présentation Sportive des clients de l’agence

Notre philosophie et notre mode de fonctionnement font que vos missions auront un impact direct sur les performances de l’agence :

Stratégie :

– Veille et benchmark

– Réflexion autour des dispositifs

Opérations :

– Suivi de projet : production de documents supports, briefs, coordination des différents partenaires

– Livraison opérationnelle des événements : coordination sur site, suivi du parfait déroulement des opérations

– Réalisation de bilans détaillés

VOTRE PROFIL

● Nous recherchons un assistant chef de projet au pôle Présentation Sportive

● Etudiant(e) en M1/M2 en université ou école de commerce, spécialisation marketing / communication. Une passion pour le sport et une connaissance approfondie du football et du rugby serait un plus

● Le / la candidat(e) devra être force de proposition, énergique, curieux(se) et faire preuve d’autonomie et de rigueur

● La maîtrise de la suite Office sur PC (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) est nécessaire

● Des bases sur la suite Adobe (Photoshop, InDesign, etc.) ou AutoCAD peuvent être un plus

TYPE DE CONTRAT

● Stage conventionné, année de césure ou stage de fin d’études

● Poste basé à Paris 17ème, pour une disponibilité à partir de juillet 2023

● Durée : 6 mois minimum

● Indemnité de stage : 800€ + titre de transport (100%)

COMMENT POSTULER ?

● En nous envoyant à recrutements@aono.fr avec pour objet « Offre Stage Présentation Sportive »

– votre CV

– votre lettre de motivation