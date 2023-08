Offre de Stage : Assistant de Direction – Babolat

Babolat, entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875. Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 380 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

MISSION PRINCIPALE

Au sein de notre Direction Générale, nous recherchons un / une Assistant(e) Administratif en stage pour venir en support de l’équipe en place sur la période estivale.

Stage de 4 à 6 mois à partir de septembre/ octobre 2023.

ACTIVITÉS

Vos principales missions seront les suivantes :

Participer à la gestion des dossiers de la Direction Générale.

Recenser puis proposer un plan de classement des dossiers et participer à l’archivage

Participer à l’organisation des réunions et instances en lien avec la Direction Générale

Participer à l’élaboration du calendrier 2024 en fonction des différents évènements de l’année (tournois, séminaires…)

Être en relation avec les équipes communications pour l’organisation d’évènements et/ou relations presse

PROFIL

De formation BAC+2 en assistanat administratif (BTS, Licence), vous avez idéalement une première expérience (stages compris) dans l’assistanat au sein d’une Direction Générale.

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Pack Office).

La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Aisance relationnelle, sens du service, esprit d’équipe, capacité d’adaptation et d’organisation sont vos atouts pour mener à bien ces missions de stage.

Rejoignez-nous !

CONTACT : recrutement@babolat.com