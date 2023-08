Offre de Stage : Assistant Marketing, Événementiel – Fédération Française d’Escrime

La Fédération Française d’Escrime est une association loi de 1901 chargée d’organiser, de développer et de gérer la pratique de l’escrime en France. Elle compte aujourd’hui 55 000 licenciés répartis dans 800 clubs affiliés qui peuvent pratiquer le fleuret, le sabre, l’épée mais aussi l’escrime artistique et le sabre laser. L’escrime est le sport français ayant remporté le plus grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques (123).

Dans le cadre d’une saison qui s’annonce intense avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, le pôle communication – marketing – événementiel de la Fédération recherche un(e) stagiaire, poste à pourvoir dès que possible.

MISSIONS PRINCIPALES

Le stagiaire sera en charge du soutien au quotidien de l’activité du service communication – marketing – événementiel. Il/elle aura notamment pour missions :

Marketing/partenariats (50 %)

• Mise en place et gestion événementielle des opérations marketing

• Réalisation de documents pour les partenaires (présentations, bilans, synthèses, …)

• Soutien au suivi et à la gestion des partenariats

• Veille informationnelle

• Soutien à la gestion des équipements

• Soutien à la gestion de la boutique officielle

• Elaboration d’emailings liés aux partenaires ou aux événements

• …

Evénementiel (50 %)

• Préparer et assurer le déroulement du Mazars Challenge International de Paris

o Suivi logistique et gestion du matériel

o Gestion des bénévoles : recrutement, planification, accueil

o Relation prestataires

o Suivi administratif

o Mise en place d’animations

• Suivi des événements délégués par la Fédération à des structures déconcentrées (Fêtes des Jeunes, Challenge Monal, Championnats de France…) :

o Suivi des cahiers des charges

o Conseil et suivi auprès des organisateurs

o Logistique matériel et commandes (médailles, trophées…)

• Gestion de projets évènementiels ponctuels tels que la Soirée des champions, des animations en lien avec les JO…

COMPETENCES ASSOCIEES :

• Bonne connaissance de l’univers sportif

• Très bonne expression écrite et orale

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Maîtrise de la suite Office

SOFT SKILLS / QUALITES HUMAINES :

• Bon relationnel et esprit d’équipe

• Réactivité et esprit d’initiative

• Rigueur et sens de l’organisation

• Autonomie et adaptabilité

PROFIL

• Licence 3 ou master en management du sport, marketing, communication (type école de commerce, IAE, STAPS …)

• Permis B obligatoire

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Employeur : Fédération Française d’Escrime

Localisation : Noisy le Grand (93160 – RER A) + déplacements à prévoir sur les évènements

Service : marketing, communication & événementiel

Type de contrat : stage de 6 mois

Prise de poste : dès que possible

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV/LM) à l’adresse mail suivante : evenements@ffescrime.fr