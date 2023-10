Offre de Stage : Assistant(e) chargé(e) de billetterie – FC Metz

STAGIAIRE ASSISTANT(E) CHARGÉ(E) DE BILLETTERIE

Le Football Club de Metz est un club de football professionnel, fondé en 1932. Il prend la forme juridique d’une Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP).

Le Service billetterie recherche un(e) stagiaire « Assistant(e) chargé(e) de billetterie ».

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la direction du Responsable Billetterie, vous assisterez le gestionnaire billetterie en alternance dans ses missions quotidiennes

Le planning de travail inclut les jours de match du FC Metz à domicile, pour lesquels la présence du/de la stagiaire assistant(e) chargé(e) de billetterie est requise.

MISSIONS

Dans le cadre de ce stage, vous devrez notamment assister le gestionnaire billetterie en alternance à accomplir les tâches suivantes, divisées en 5 pôles :

Organisation des matchs à domicile

Assister le gestionnaire billetterie en alternance dans la mise en place du dispositif jour de match (personnel billetterie à convoquer – matériel à utiliser)

Installation du matériel nécessaire à la gestion billetterie jour de match

Clôture comptable des guichets billetterie après le match

Faire le lien avec le responsable billetterie/Gestionnaire en cas de litiges au contrôle d’accès : accès au serveur Skidata

Assister le gestionnaire billetterie en alternance dans le debrief du match (points positifs – axes d’améliorations)

Organisation et gestion du point abonnement

Assister le gestionnaire billetterie en alternance dans la création des briefs du personnel point abonnement

Assister le gestionnaire billetterie en alternance dans le recrutement du personnel du point abonnement

Assister le gestionnaire billetterie en alternance dans l’élaboration du cahier des charges pour la mise en place du point abonnement

Préparer les plannings du personnel billetterie

Préparer la réunion de présentation avec les effectifs

Etablir les inventaires des besoins (mobilier et fournitures)

Effectuer des tests sur le matériel billetterie avant la mise en place

Installer le point abonnement

Assister le gestionnaire billetterie en alternance lors de la formation du personnel billetterie

Assister le gestionnaire billetterie en alternance sur la mise en place opérationnelle de la campagne d’abonnement

Service clients Wetix

Créer un brief pour la campagne d’abonnement

Transmettre un brief au service clients sur la campagne d’abonnement + Call pour échanger sur le sujet

Service commercial FC Metz

– Transmettre les dates de la campagne d’abonnement définitive

– Transmettre un brief sur la campagne d’abonnement et surtout le process à respecter pour les commandes et les avoirs (si aucun remboursement)

Gestion de l’intégralité du service clients

Gérer les mails entrants et les appels entrants

Gestion de l’intégralité de l’administration des ventes

Gérer les demandes de billets liées aux populations spécifiques :

Demandes internes du club et des services spécifiques

– Famille du football

– Clubs de supporters

– Demandes internes

– B2B

Saisir les commandes

Imprimer les commandes et mettre en place une procédure de récupération de commandes (espace retrait billetterie en ligne ou retrait au siège du FC Metz en fonction de la clientèle.

PROFIL

Bac +4 /+5 business school

Connaissance des outils billetterie

Vous êtes autonome, dynamique,

Vous avez un très bon relationnel

Vous aimez travailler en équipe

Vous êtes rigoureux et organisé

COMPÉTENCES REQUISES

Maîtrise parfaite de la suite Office et particulièrement Excel et Power Point

Permis B serait un plus

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Directeur Commercial et Responsable Billetterie

LIEU DE TRAVAIL

Metz

CONDITIONS

Stage de 6 mois ou plus, sous convention de stage, à temps plein, à pourvoir dès que possible

CANDIDATURE

À envoyer : loic.vetter@wetix-agency.fr et erwan.pichon@wetix-agency.fr avec l’objet « Offre de stage – Stagiaire assistant(e) chargé(e) de billetterie » avec CV + Lettre de motivation ainsi que le planning des cours.