Offre de Stage : Assistant(e) Chef(fe) de Projet Marketing Football – SPORTFIVE

Sous la supervision des Chef(fe)s de Projet Marketing Football :

MISSIONS

Pour nos clubs en régie exclusive :

Recommandation stratégique

– Prise de brief, renseignement sur la marque et ses enjeux

– Réalisation de dossiers de prospections pour les clubs et proposition des idées d’activation associées

Marketing de l’offre / outils d’aide à la vente Sponsoring

– Suivi des contrats sponsoring et création de fiches récapitulatives

– Suivi de l’inventaire des droits sponsoring

Hospitalités

– Création et envoi d’emailing

– Création d’offres ponctuelles (ex: package de matchs, offres spéciales…).

– Assistance sur l’administration des ventes (création de bons de commande)

Communication

– Réalisation des newsletters partenaires

– Gestion des comptes LinkedIn, Twitter…

– Relation avec les graphistes, brief et suivi de la création des supports

Relation ayants droits (clubs en régie exclusive / clubs de football en France & à l’étranger)

– Aide à la préparation des bilans et enjeux lors des réunions annuelles avec les clubs en régie

PROFIL

– Formation : bac+5 École de Commerce spécialisation Communication, Marketing ou équivalent universitaire.

– Une spécialisation et/ou une première expérience / stage dans le domaine de la

«communication/marketing sportif» serait un plus.

– Grande capacité d’analyse et de synthèse, capacité à construire des argumentaires impactant, comprendre les besoins des annonceurs et la relation avec les produits proposés.

– Excellent relationnel, autonome, réactif, créatif et innovant.

– Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint.

– Maitrise les logiciels pour envoi d’emailings & gestion back office de sites internet

– Anglais indispensable

– Grand intérêt pour le sport en général, notamment du point de vue des fans et des supporters.

– Des affinités en termes de marketing digital seront appréciées.

CONTACT : paul.guilard.ext@sportfive.com